Алматы. 8 октября. КазТАГ — Досудебное расследование начато в отношении воспитательницы детдома в Таразе, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Жамбылской области.

«7 октября в социальной сети Facebook появилась видеозапись, на которой женщина жестоко обращается с малолетними воспитанниками детского дома «Үміт». В тот же день ДП Жамбылской области начато досудебное расследование по части 2 статьи (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – КазТАГ) 140 УК РК в отношении 54-летней воспитательницы детского дома», — говорится в сообщении во вторник.

В департаменте отметили, что в ходе расследования были допрошены сотрудники учреждения и изъяты видеоматериалы с камер видеонаблюдения.

«Назначены необходимые экспертизы. В областной акимат направлено представление об отстранении воспитателя от занимаемой должности до решения суда», — следует из сообщения.

Также сообщается, что данный факт взят под личный контроль начальника ДП Жамбылской области Армана Оразалиева.