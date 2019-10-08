В Т40-50 млрд обойдется бюджету Нур-Султана освобождение от налогов в 2020 году – Токаев

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Т40-50 млрд обойдется бюджету Нур-Султана освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) и подоходного налога субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2020 году, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«После освобождения от уплаты корпоративного и подоходного налогов субъектов малого и среднего бизнеса местный бюджет в 2020 году уменьшится на Т40-50 млрд. Это ожидаемо от вынужденного, но необходимого, по своей сути, шага, чтобы вовлечь население города в бизнес», — сказал Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы во вторник.

Он, обращаясь к чиновникам, отметил, что трагедии здесь нет, лучше администрируйте.

«Т330 млрд, необходимых для пополнения запланированных потерь, вы найдете. Мы подробно поговорим о дополнительных источниках (поступлений – КазТАГ) на совещании по экономике 15 октября. (…) Зато мы будем стимулировать людей заниматься бизнесом. Начиная от бизнеса на дому и до бизнеса в поле. Не стимулируя, мы не сможем выйти из замкнутого круга», — подчеркнул глава государства.

Продолжая тему бизнеса, он остановился на проблеме строительства инфраструктуры СЭЗ.

«Не завершено строительство инфраструктуры СЭЗ, свободной экономической зоны. За 10 лет так и не решился вопрос по теплоснабжению СЭЗ. Эта проблема неоднократно поднималась Елбасы. Еще в 2017 году он поручал акимату завершить строительство инфраструктуры индустриального парка №1, но работа так и не завершена. Выясните, по какой причине, кто отвечает за это дело? – Накажите. Надо уволить всех, кто саботирует поручения по развитию города. Поручаю правительству, совместно с акиматом, принять меры по строительству инфраструктуры и обеспечению СЭЗ теплом», — сказал Токаев.

Также, по его словам, в столице наблюдается низкая доля безналичных платежей по карточкам.

«Она составляет в столице 9%. Для сравнения, в Алматы – 69%. Проблема не только доставляет неудобства жителям и гостям города, но и приводит к росту теневой экономики», — отметил президент.

Он поручил министерству финансов, совместно с акиматом, взять под строгий контроль наличие контрольно-кассовых машин и карточных терминалов в торговых точках города и сфере обслуживания.

Также он отдельно остановился на вопросах финансовой дисциплины.

«Столице ежегодно выделяются трансферты большие, чем другим регионам. Однако эти средства не осваиваются, возвращаются в бюджет или неэффективно осваиваются. К примеру, по заявке акимата в рамках проекта по развитию тепло-энергетической системы в мае были сняты Т4,9 млрд, сейчас представлена заявка на снятие Т8,2 млрд», -проиллюстрировал Токаев.