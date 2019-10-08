Ермурат Бапи будет через суд оспаривать легитимность XV съезда ОСДП

Алматы. 8 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Политический и общественный деятель Ермурат Бапи будет через суд оспаривать легитимность XV съезда Объединенной социал-демократической партии (ОСДП) «Ақиқат», состоявшегося 6 сентября.

«Иск будет о нелегитимности XV съезда ОСДП. По закону о политических партиях, если на съезде не присутствует представитель хотя бы одного региона, съезд считается нелегитимным, а в некоторых регионах конференция по избранию делегатов не проводилась, они своих родственников, знакомых отправили», — сказал Бапи на пресс-конференции во вторник.

При этом он отметил, что на съезде не только присутствовали, но и голосовали лица, не являющиеся членами партии.

«Наши шансы выиграть суд призрачны, так как с помощью (экс-акима Атырауской области – КазТАГ) Бергея Рыскалиева партию положили на лопатки. Власть, конечно, воспользуется этим моментом и не даст сторонникам Ермурата Бапи выиграть суд», — предположил Бапи.

Напомним, 6 сентября на внеочередном XV съезде Объединенной социал-демократической партии (ОСДП) «Ақиқат» Ермурат Бапи подал в отставку.

Объединенная социал-демократическая партия (ОСДП) была переименована в Объединенную социал-демократическую партию «Ақиқат» на XIV съезде партии 26 апреля. В этот же день Ермурат Бапи был избран председателем ОСДП «Ақиқат».