Казахстан – 100 лет назад. Октябрь 1919 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13.

3 октября 1919 г.

В состав КРВК кооптирован «избранный представителем в ревком от киргизов Букеевской орды» Г. Букейханов.

14 октября 1919 г.

После 14 месяцев непрерывных боев с превосходящими силами атамана Б. Анненкова и 2 дней переговоров об условиях капитуляции началась стихийная сдача в плен частей т.н. «Черкасской обороны» (Лепсинского фронта) Семиреченской области. Из нескольких тысяч защитников пробились на соединение с основными силами Семиреченского фронта только две группы (около 300 чел.). Командный состав «обороны» (П. Тузов) и руководство Лепсинского уездного исполкома и совета обороны было казнено.

18 октября 1919 г.

Г. Букейханов избран председателем Совета народного хозяйства (на правах отдела) КРВК.

Исполнение обязанностей председателя КРВК «на время поездки Пестковского и Байтурсынова в Самару по служебным делам» возложено на В. Лукашева.

В состав коллегий отделов КРВК введены «члены бывшего Тургайского губисполкома» Ф. Задорожный – членом коллегии по внутренним делам, Пахомов – членом коллегии продовольственного отдела, С. Ерас – членом коллегии Совета народного хозяйства.

Председатель СНК РСФСР В.И. Ленин шлет шифрованную телеграмму командующему Южным фронтом Фрунзе: «Все внимание уделите не Туркестану, а полной ликвидации уральских казаков всяческими, хотя бы и дипломатическими мерами… Нельзя ли взять оренбургских казаков под Питер или на иной фронт?» 2 ноября Ленин отправляет вторую шифротелеграмму Фрунзе: «Борьба с уральскими казаками затягивается. Не вижу, чтоб принимались меры ликвидировать этот фронт поскорей, несмотря на то, что я от Вас требовал все свое внимание сосредоточить на этом».

Объединенное заседание Туркестанского крайкома партии и президиума ТурЦИК в Ташкенте утвердило состав Реввоенсовета Семиреченского фронта: И.П. Белов, И.Ф. Казаринов, Д.П. Саликов. [4 ноября новые члены РВС прислали в адрес ЦИК и крайкома телеграмму: «У нас создалось впечатление, что здесь отсутствует какое-либо строительство в духе Советской власти… Персональная грызня между руководящими работниками, взаимные преследования достигли предела… Просим экстренно командировать в наше распоряжение человек пять партийных опытных работников»].

23 октября 1919 г.

В гор. Верном I Семиреченская областная конференция коммунистов-мусульман объявила о создании областного мусульманского бюро ВКП(б); председатель – У. Джандосов.

27 октября 1919 г.

КРВК принял постановление о созыве советской казахской конференции: «В целях объединения киргизского народа и обсуждения дел, касающихся его интересов, созвать в гор. Актюбинске не позднее 1-го декабря с.г. конференцию из активных работников-киргиз советских и несоветских с приглашением представителей от Башкирской республики и с участием активных работников киргиз Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей Туркестанской республики. Именем Реввоенсовета Туркфронта и 1-й армии обеспечить безопасность конференции и прибывающих на конференцию несоветских деятелей киргиз. Расходы по созыву конференции, а также все путевые расходы вперед и обратно участников ее принять на счет казны».

После окончания объединенного заседания Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР, РВС Туркестанского фронта и КРВК в гор. Оренбурге «Лукашев обратился к… Байтурсунову с требованием взять обратно свои слова, сказанные по адресу Лукашева во время… заседания о том, что «доставленные им, Лукашевым, сведения ложные». Когда же Байтурсунов ответил отказом и заявил, что он продолжает оставаться при мнении, что сведения ложны, то Лукашев схватился за бывший при нем револьвер системы «Браунинг», намереваясь перевести его на огонь, и подойдя вплотную к Байтурсунову сказал: «Так я заставлю вас взять слова обратно, у меня есть на это средство», и с этими словами стал вынимать из кармана приготовленный к бою револьвер. Видя, что поведение Лукашева принимает в этот момент явно угрожающий характер, к Лукашеву тотчас же подошли члены ревкома Мендешев и военный комиссар Сидоров вместе с председателем ревкома Пестковским и схватили его за руки, старясь удержать от выстрела, и тут же Сидоров вывел Лукашева в смежную комнату, где и обезоружил его. Но и после обезоружения Лукашев продолжал себя вести настолько угрожающе, что военный комиссар Сидоров вывел Лукашева на улицу, для чего обнял его».

28 октября 1919 г.

КРВК, «считая в принципе желательным, чтобы Киргизским военным комиссаром был киргиз, но не имея в настоящее время подходящего на эту должность кандидата», согласился с назначением Туркфронта и утвердил Сидорова военным комиссаром края.

Заслушав «предложение» Б. Каралдина организовать при КРВК «чрезвычайную следственную комиссию и революционный трибунал для разбора дел по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, преступлениями по должности и проч.», постановили: «чрезвычайную комиссию не образовывать», но организовать при ВРК революционный трибунал и при нем следственную комиссию. Предложение по организации поручено подготовить Каралдину.

С. Пестковский: «Ввиду невежественности и низкой степени культурности киргизского населения в его массе, с одной стороны, и по причине если не полного отсутствия, то во всяком случае весьма слабого развития в пределах Киргизской степи политических или контрреволюционных выступлений, а также дабы не запугать коренное степное население введением следственного органа с чрезвычайными полномочиями, по его мнению, чрезвычайной комиссии учреждать не следует».

29 октября 1919 г.

Части РККА заняли гор. Петропавловск.

31 октября 1919 г.

Совместным приказом Сибревкома и командования 5-й армии в гор. Петропавловске создан «уездный ревком с временными функциями Омского [также именовался Акмолинским] губревкома» в составе: Н.А. Маторин (председатель), Зильберман, Федоров (члены). После занятия частями РККА гор. Омск (14 ноября) ревком расформирован.

КРВК избрал И.М. Пахомова «комиссаром продовольствия» [зав. продовольственным отделом] ревкома.

КРВК в развитие распоряжения Реввоенсовета РСФСР издал приказ о начале формирования в Оренбурге пяти отдельных казахских кавалерийских эскадронов [4 ноября КРВК дополнительно приказал начать формировать аналогичный эскадрон в Иргизе, который в начале 1920 г. был развернут в 1-ый Казахский кавполк под командованием И. Логинова. 24 ноября начато формирование казахского кавалерийского полка в Актюбинске. В конце 1919 г. Сибревком из призывников Акмолинской и Семипалатинской областей сформировал «Сибирский казахский добровольческий полк», в 1920 г. участвовавший в подавлении белых восстаний и бандитизма на Алтае].

Секретариат ЦК ВКП(б) рассмотрел совместную телеграмму членов Туркестанской комиссии при ВЦИК и СНК РСФСР Ш. Эпиава, В. Куйбышева, Рудзутака, Ф. Голощекина и командующего Туркестанским фронтом М. Фрунзе из Самары (вх. №3634/1) «Обследование Реввоенсоветом [Туркфронта] деятельности казвоенкома Тунганчина привело к необходимости смещения его с поста военкома… Казвоенком не связан с казмассами. Казревком принимает недостаточные меры для привлечения на сторону советского государства вооруженных отрядов казахов, действующих с белыми. В Казревкоме раздоры русской части ревкома с казахской частью. Пестковский не сумел стать руководителем. Лукашев вносит обострение в раздоры… ходатайствуем об исключении Лукашева из состава ревкома и предании его суду, в случае, если этого потребует Казревком. [Необходимо] срочно изменить состав русской части ревкома. Промедление приведет к окончательному разложению Казревкома».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.