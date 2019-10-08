Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, юго-востоке и в горных районах юга с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается туман, на юге и юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура днем +21+23, ночью +6+8.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +22+24, ночью +10+12.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура днем +25+27, ночью +10+12.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, на юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью +1+6.

В Атырауской области ночью местами ожидаются небольшой дождь, туман. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +19+24, ночью +2+7.

В Алматинской области местами ожидается небольшой дождь, в районе Жаланашколя – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +21+26, ночью +7+12.

В Туркестанской области в горах и предгорьях ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +9+14.

В Кызылординской области в восточной половине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +7+12.

В Жамбылской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, на северо-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Карагандинской области на западе и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области на северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +2+7.

В Мангистауской области днем +20+25, ночью +8+13.

В Актюбинской области ночью местами ожидается небольшой дождь. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Костанайской области днем +17+22, ночью +2+7.

В Акмолинской области днем +20+25, ночью +3+8.

В Павлодарской области днем +20+25, ночью +2+7.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — отметили синоптики.