Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. $88,2 млрд достигли международные резервы Казахстана, сообщил заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Есжан Биртанов.

«Международные резервы страны в совокупности, включая активы Национального фонда, достигли $88,2 млрд», — сообщил Биртанов во время презентации проекта Закона РК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» в сенате в пятницу.

Также он сообщил, что на 1 октября текущего года валовые золотовалютные резервы Нацбанка, по предварительным данным, составили $28,8 млрд.