Токаев и Бердымухамедов обсудили ситуацию в регионе

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ — Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (в Ашхабаде – КазТАГ). В ходе встречи стороны отметили высокий уровень политического диалога между Казахстаном и Туркменистаном, который носит доверительный и открытый характер. (…) Главы государств обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе, а также взаимодействие в рамках различных международных форматов», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Президент Казахстана поблагодарил туркменского лидера за гостеприимство и отметил его вклад в развитие казахско-туркменских отношений.

«Я признателен вам за гостеприимство, которое оказано мне с первых минут пребывания на священной туркменской земле. Я рад быть вновь в городе Ашхабаде, который поражает своей красотой. Со мной представительная делегация, у нас есть целый ряд перспективных проектов. Я считаю, что сотрудничество между нашими странами развивается по восходящей линии. В этом очень большая заслуга первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева и, конечно же, ваша заслуга», — сказал Токаев.