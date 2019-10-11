Россельхознадзор снял запрет на поставку в РФ продукции двух казахстанских предприятий

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) снял запрет на поставку в Россию продукции двух казахстанских предприятий, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Согласно договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 9 октября встречи Сергея Данкверта и первого вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбека Сапарова, Россельхознадзором детально изучены материалы, представленные комитетом ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в отношении предприятий, находящихся под временным запретом для поставок в Россию. (…) Проведенный анализ позволил Россельхознадзору принять решение о снятии с 10 октября существующих ограничений в отношении двух казахстанских предприятий», — говорится в сообщении в пятницу.

В частности, ограничения сняты с ТОО J.F.M. company – производство готовой рыбной продукции (ограничения были введены в связи с повторным выявлением несоответствия по показателю «бенз(а)пирен») и ТОО Айсберг ПВ – производство мясных полуфабрикатов (ограничения были введены в связи с повторным выявлением КМАФАнМ).