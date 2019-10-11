Ораз Жандосов исключен из состава совета директоров «КазАгро»

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Ораз Жандосов исключен из состава совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «КазАгро», сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«(Из состава совета директоров – КазТАГ) исключен Жандосов Ораз Алиевич – член совета директоров, независимый директор», — говорится в сообщении АО НУХ «КазАгро», размещенном на сайте KASE в пятницу.

В качестве основания исключения указывается «по собственной инициативе».

С учетом внесенного изменения в состав совета директоров АО НУХ «КазАгро» вошли Женис Касымбек, Сапархан Омаров, Руслан Даленов, Берик Шолпанкулов, Ербол Карашукеев, Жанна Егимбаева и Ербол Есенеев.