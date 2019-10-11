Освобождение экс-министра Бишимбаева подтвердили в суде Шымкента

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Освобождение бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева подтвердили в суде Шымкента, передает корреспондент агентства.

«25 сентября судьей Шариповой было рассмотрено его (Бишимбаева – КазТАГ) представление о замене на условно-досрочное освобождение, удовлетворено, в данный момент вступило в законную силу», — сообщили корреспонденту МИА КазТАГ в Абайском районном суде Шымкента в пятницу.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на адвоката и близких экс-главы МНЭ сообщили, что Бишимбаев вышел на свободы.

По данным источника МИА КазТАГ, Бишимбаев был помилован президентом Назарбаевым незадолго до ухода в отставку. После помилования срок сократился до четырех лет.

Агентству КазТАГ в начале апреля 2019 года стало известно, что Бишимбаев просил о помиловании и его просьба была удовлетворена. Тогда его супруга отказалась комментировать эту информацию, и попросила «оставить их в покое».

Напомним, 14 марта экс-глава МНЭ Бишимбаев был признан виновным в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. В частности, экс-министр был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от бизнесмена при строительстве стекольного завода в Кызылорде, а также в получении взяток при реализации проектов программы «Нұрлы жол». Кроме того, на 2,5 года по данному делу посадили бывшего заместителя председателя правления АО «Байтерек Development» Аслана Джакупова, который приходится сыном бывшему спикеру, а ныне депутату мажилиса Кабибулле Джакупову.

Всего в деле фигурировали более 20 человек, все они получили различные сроки наказания.