Ослабление тенге объяснили в Нацбанке

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Ослабление тенге объяснил заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Есжан Биртанов.

«Курс тенге по состоянию на 9 октября составил Т390,04 за $1 при текущей цене на нефть $58,3 за барр. Ослабление с начала года составило 1,5%», — сообщил Биртанов во время презентации проекта Закона РК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» в сенате в пятницу.

Тенденцию постепенного ослабления тенге на валютном рынке Биртанов объяснил снижением цен на нефть.

«За девять месяцев текущего года цена на нефть в среднем сложилась на уровне $65 за барр., что на 12% ниже аналогичного периода 2018 года», — сказал он.