Правила присуждения госпремий в области науки и искусства могут измениться в Казахстане

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Правила присуждения государственных премий в области науки и искусства могут измениться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан «О внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года №993 «О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства», — говорится в проекте постановления правительства.

В положении о госпремии имени аль-Фараби может появиться формулировка о том, что она вручается гражданам за «значимые результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, приведшие к значительному ускорению экономического, социального и научно-технического развития республики, выходу казахстанской науки и техники на уровень передовых достижений в мире». Такие результаты должны будут включать: научные открытия, оказавшие влияние на социально-экономическое и научно-техническое развитие на национальном и/или международном уровне; монографии и научные работы, открывшие новые области знаний и/или новое направление в одной области знаний; результаты научной и научно-технической деятельности, обеспечившие изменения в государственной политике; разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий, обеспечивших экономический и (или) социальный эффект, и их внедрение в различные отрасли экономики на основе проведенного исследования; инновационное преобразование научных знаний в коммерческие продукты, процессы или услуги, имеющие экономические и социальные преимущества. Все указанные формулировки являются новыми.

Вместо формулировки ««Один и тот же автор или коллектив авторов не могут выдвигаться на соискание государственной премии два раза подряд» предлагается формулировка: «Один и тот же автор или коллектив авторов не могут выдвигаться на соискание государственной премии два раза подряд. Коллектив авторов считается обновленным при смене состава авторов более чем на 2/3 от предыдущего состава».

«В пункте 7: дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «Не допускается включение в коллектив соискателей государственной премии лиц, осуществлявших в процессе выполнения работы только административные и/или организационные функции», — сказано в проекте указа президента.

Также может измениться положение о комиссии по присуждению госпремии имени аль-Фараби. В частности, абзац второй пункта 4 «Рабочий орган создает секции по направлениям наук для проведения экспертно-аналитической оценки работ, представленных на соискание государственной премии» намерены расширить.

«Составы секций должны состоять из нечетного числа членов в количестве не более девяти человек. Отбор ученых и экспертов в составы секций производится на основе ранжированного списка. Казахстанские ученые, избираемые в составы секции, должны быть гражданами РК, имеющими степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, доктора или кандидата наук, действующими работниками аккредитованных субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и иметь: 1) стаж научно-исследовательской и (или) научно-педагогической работы по направлению секции не менее 10 (десяти) лет; 2) индекс Хирша не менее трех согласно международным базам Web of Science и (или) Scopus на дату представления кандидатуры; 3) не менее двух статей в течение последних пяти лет в изданиях, входящих в первый, второй и третий квартили базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по Cite Score в базе Scopus не менее 35. На казахстанских ученых в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук требование о наличии индекса Хирша не распространяется. Вместо требования, установленного подпунктом 3) пункта 4, в отношении казахстанских ученых в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук учитывается наличие не менее трех публикаций на дату представления кандидатуры в течение последних пяти лет в изданиях, индексируемых в международных базах Web of Science и (или) Scopus. В составы секций включается один эксперт для проведения экономической экспертизы», — гласит дополнение.

По словам разработчиков, поправки вносятся «в целях повышения престижа научной деятельности, а также стимулирования отечественных ученых к прорывным научным исследованиям и внедрению инноваций, приводящие к значительному ускорению экономического и социального развития республики, выходу казахстанской науки и техники на уровень передовых достижений в мире».

Проект постановления кабмина о внесении проекта поправок на рассмотрение президента вынесен на публичное обсуждение до 23 октября.