Памятник Жамбылу в Таразе планируют переместить на новое место

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Памятник казахскому поэту Жамбылу Жабаеву в Таразе планируют переместить на новое место, передает корреспондент агентства.

«Переместить памятник истории и культуры республиканского значения «Памятник Жамбылу Жабаеву», расположенный по адресу: город Тараз, площадь Жамбыла на площадь перед зданием акимата Жамбылской области по адресу: город Тараз, улица Абая», — говорится в проекте постановления правительства.

По словам разработчиков, вопрос перемещения памятника «актуален» в связи с ухудшением его состояния, «так как его месторасположение представляет из себя территорию кольцевой дороги, где интенсивность автомобильных движений отрицательно влияет на физическое состояние памятника».

«Работа выполнена в 1961 году известным казахским скульптором Хакимжаном Наурызбаевым, творческие произведения которого имеют художественную, культурную ценность», — отметила в пояснительной записке к документу министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 24 октября.