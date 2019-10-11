Представлена структура доходов республиканского бюджета Казахстана на 2019-2021 годы

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Вице-министр национальной экономики Мади Такиев представил структуру доходов республиканского бюджета на 2019-2021 годы.

«Доходы республиканского бюджета предлагается увеличить на Т95 млрд: налоговых поступлений на Т12 млрд, неналоговых поступлений на Т83 млрд», — сообщил Такиев в пятницу во время презентации проекта закона «О внесении изменений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» в сенате.

По его словам, неналоговые поступления увеличиваются на Т83 млрд за счет увеличения поступления дивидендов на Т50 млрд – до Т66 млрд, и фактических поступлений на сумму Т33 млрд.

«В целом доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2019 году составят Т7,081 трлн», — добавил вице-министр.

По его словам, наибольший объем составляют поступления НДС (Т2,8 трлн), корпоративный подоходный налог (Т2 трлн), налоги на международную торговлю (Т1,5 трлн).

«Общий объем поступлений увеличивается на Т95 млрд и составит Т10,7 трлн. Поступления трансфертов, в том числе трансферты из Национального фонда, не увеличиваются», — резюмировал Такиев.