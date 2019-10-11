Отношения прикаспийских государств становятся более доверительными 11.10.2019 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 176 0 Лидия Пархомчик, эксперт ИМЭП, о форматах взаимодействия в рамках «каспийской пятерки» Похожие материалы: Почему Запад должен прекратить проецировать свои страхи на Китай и культивировать более зрелые отношения с ним? Планируемый лимит внешнего долга на 2020 год для «КазАгро» сократили более чем вдвое Токаев примет участие в заседании совета глав государств СНГ в Ашхабаде «Сделает народ Казахстана еще более больным, частные клиники — еще более богатыми, а врачей превратит в рабов» Почему Нур-Султан соглашается на бессрочное пребывание в роли «мальчика для битья» в рамках деятельности клуба равноправных государств под названием ОБСЕ?