Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,4, а продажи – Т390,8.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т389,2, а продают по Т390,9.

В Шымкенте в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т389,7, а продажи – Т390,3.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т389,52.