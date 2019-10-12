Порядок разработки единых техрегламентов замедлился в странах ЕАЭС

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Порядок разработки единых технических регламентов замедлился в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Комиссия в ходе очередного мониторинга выявила серьезное замедление в странах союза темпов работы над едиными техрегламентами. Из запланированных 23 технических регламентов ЕАЭС на сегодня разработаны только 11. Результат выполнения плана – менее 50%. Еще серьезней ситуация с подготовкой изменений технических регламентов – план выполнен менее чем на треть: из 37 проектов разработано лишь 11», — сообщил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Как отметили в комиссии, порядок разработки техрегламентов ЕАЭС может быть изменен. Коллегия ЕЭК приняла соответствующее распоряжение в сентябре.

«В ноябре вопрос будет вынесен на обсуждение совета комиссии на уровне вице-премьеров стран ЕАЭС. Проект распоряжения совета ЕЭК содержит поручение коллегии комиссии до 1 февраля 2020 года представить для рассмотрения советом предложения о внесении изменений в порядок разработки техрегламентов ЕАЭС. Предусматривается сократить сроки и оптимизировать процедуры разработки технических регламентов союза и внесения в них изменений. Также намечено закрепить в порядке регулярное проведение анализа хода разработки и применения принятых техрегламентов», — уточнили в ЕЭК.

Кроме того, на ноябрьском заседании совета ЕЭК планируется детально обсудить причины невыполнения плана разработки на период до 2022 года союзных техрегламентов и изменений к ним и по итогам обсуждения принять меры по улучшению ситуации.

Назаренко назвал основные причины невыполнения плана. Среди них – формальное отношение в государствах к проводимым процедурам согласований, в том числе совещаниям на площадке комиссии.

«Практическое взаимодействие осуществляется на уровне специалистов и экспертов, при этом зачастую уровень участников совещаний недостаточен для принятия конкретного решения. Также на национальном уровне отсутствуют реальные механизмы привлечения к рассмотрению проектов всех заинтересованных органов государственной власти и субъектов хозяйствования и выработки единой позиции при межведомственных разногласиях. Это приводит к многократным, дублирующим совещаниям. Зачастую обсуждение на площадке комиссии сводится к попыткам выработать единую позицию одной страны при участии всех государств-членов и комиссии», — сказал министр ЕЭК.

Кроме того, по его словам, отдельные участники разработки «не заинтересованы в установлении и совершенствовании единых обязательных требований».

«Ведь их принятие исключает для них возможность регулировать рынок за счет ведомственных или национальных документов. Как следствие – несвоевременно представляются позиции сторон, включая итоги внутригосударственного согласования, – сроки согласований достигают порой полутора лет. Еще одной причиной являются длительные сроки и дублирование отдельных процедур, установленных порядком разработки технических регламентов. Но, по крайней мере, эта причина может быть устранена в ближайшее время», — добавил Назаренко.

Для реализации союзных техрегламентов и создания условий применения актуальных межгосударственных стандартов, а также осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования по единым правилам и методам исследований (испытаний) и измерений в целом одобрены для направления на рассмотрение коллегией ЕЭК актуализированные перечни стандартов к ряду техрегламентов. Среди них технические регламенты ЕАЭС на пищевую продукцию, игрушки, соки из овощей и фруктов, упаковку, маломерные суда; оборудование, работающее под избыточным давлением; продукцию, предназначенной для детей и подростков.

«Всего члены консультативного комитета рассмотрели 19 вопросов и одобрили ряд документов в сфере санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, которые помогут гармонизировать союзные нормативно-правовые акты с международными стандартами, рекомендациями, руководствами, а также упростить торговые процедуры при международной и взаимной торговле. Они будут обсуждены на коллегии ЕЭК», — сообщили в комиссии.