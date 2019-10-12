Нур-Султан. 12 октября. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Со смещением северо-западного циклона в юго-восточном направлении на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами, на севере и центре ночью осадки (дождь, мокрый снег). На юге и северо-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, возможен град, ночью на юге заморозки», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +1+3, днем +11+13.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью +8+10, днем +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +5+7, днем +19+21.

В Туркестанской области ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Кызылординской области ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, в восточной половине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью 0+5.

В Жамбылской области ночью местами дождь с небольшим снегом, кроме того, ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, туман. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью туман. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Атырауской области местами ожидаются туман, днем возможен град. Днем +10+15, ночью +8+13.

В Акмолинской области ночью местами небольшие дождь со снегом, местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Костанайской области местами ожидается туман. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области местами небольшой дождь, ночью местами небольшие дождь со снегом, местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью -4+1.

В Павлодарской области местами ожидается туман. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман, на юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +11+16, ночью +2+7.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, ночью и утром гроза, на западе и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью -1+4.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Мангистауской области днем дождь, местами гроза. Днем +17+22, ночью +10+15.

В Актюбинской области днем местами дождь, ночью местами небольшие осадки. Днем +10+15, ночью +2+7.

«В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — отметили синоптики.