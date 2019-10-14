«Казахстанцы верят в силу мирных митингов»

Сетевые СМИ о законопроекте о мирных собраниях

Дана КРУГЛОВА – «Евгений Жовтис о митингах: Протестная активность растёт и нужно как-то спускать пар» — Правозащитник, директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений ЖОВТИС разработал законопроект о мирных собраниях в Казахстане. Как известно, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил о том, что стране нужен новый закон, регламентирующий порядок проведения митингов, пикетов, шествий и других мирных собраний. Предложения Жовтиса обсудили на заседании специальной рабочей группы Общественного совета Алматы. На их основе составили законопроект, который будут изучать в НСОД (Национальный совет общественного доверия) и в МИОР (Министерство информации и общественного развития).

Если этот законопроект будет принят, мирные собрания будут носить уведомительный характер, то есть не нужно будет спрашивать разрешения у акимата. Правозащитник рассказал нам, что ещё он предлагает изменить в законодательстве о митингах.

Евгений ЖОВТИС — Все согласны, что новый закон нужен, дальше будем ждать предложений от МИОР, а следующий этап – непосредственно разработка законопроекта. Я пока не видел других проектов, кроме моего, возьмут его за основу – я буду к этому готов, не возьмут – я буду готов и дальше работать в этом направлении.

До 20 октября МИОР (Министерство информации и общественного развития. – Авт.) должно дать какие-то предложения. Все, кто собирался на обсуждении в Общественном совете Алматы, согласились с фундаментальными вещами, которые есть в моём проекте. Это четыре момента: уведомительный характер собраний; место собрания – граждане имеют право на мирные собрания везде, кроме запрещённых мест; взаимодействие между полицией, исполнительными органами и участниками для обеспечения безопасности мероприятия; вопросы ответственности.

ПОДОПРИГОРА Р.А., Профессор Каспийского общественного университета, д.ю.н. – «Митинги: проект закона. Первый взгляд» — Увидел проект закона, о котором много говорят в последнее время: Закон о мирных собраниях (название сокращаю в целях экономии). Проект подготовлен Общественным Советом Алматы. Положения проекта необычны для нашей правовой системы, они действительно больше защищают важное конституционное право, чем ограничивают его. Конечно, к документу можно попридираться: есть над чем работать в и плане содержания, и в плане юридической техники, и, скорее всего, юристы — разные и на разных этапах — этим займутся.

Четыре соображения, которые возникли сразу после ознакомления:

Есть откровенные ляпы. Например, уполномоченный орган, в который надо будет подавать уведомление о митинге, определен как местный орган исполнительной власти аула (села), поселка, городов районного, областного, республиканского значения и столицы.

Но, во-первых, такой административно-территориальной единицы, как аул, сегодня в Казахстане нет.

Во-вторых, в селах, поселках, городах районного значения органы исполнительной власти не создаются. Там есть акимы, которые являются представителями (должностными лицами) районного акимата, но органов нет.

Эх, надо было все-таки раньше показать проект юристам.

Кстати, вовлечение в процесс рассмотрения уведомления коллегиального органа (акимата) очень спорно. Коллегиальный орган трудно собрать быстро. А вопросы с реакцией на митинги должны решаться оперативно. Можно, конечно обозначить «митинговые часы», когда весь состав акимата должен собираться для рассмотрения уведомлений (есть же у нас ночные суды), но, это, скорее, из разряда фантазий.

В тексте проекта четко не отражен важнейший срок: срок рассмотрения уведомления (раз уже оно рассматривается, а не принимается к сведению) или срок, по истечении которого заявители должны понимать, что все нормально: митингуем. Есть какие-то намеки, догадки. Но в данной ситуации не должно быть места гаданиям, а должна быть понятная норма. Уже в Парламенте находится Административный процедурно-процессуальный кодекс, в сфере внимания которого будет большая часть государственной управленческой деятельности. Поэтому Закон о мирных собраниях желательно уже сейчас готовить с оглядкой на будущий Кодекс. В Законе не упоминаются современные электронные способы коммуникаций с государственными органами. Может быть они предполагаются, но лучше их прямо указать. Во всяком случае, так сегодня делается во многих законах.

В общем, надо работать дальше.

«Казахстанцы верят в силу мирных митингов, но все еще считают, что протесты нужно согласовывать с властями» — Бюро Demoscope провело опрос среди казахстанцев об их отношении к мирным митингам. Результаты показали, что 43% респондентов относятся к митингам положительно, 16% отрицательно, а 41% граждан выразили вроде бы индифферентную позицию, или затруднились с ответом. При этом можно допустить, что часть последних воздержалась от ответа из соображений безопасности. В любом случае можно констатировать довольно большую долю респондентов, поддерживающих мирный протест как явление и право.

Между тем, большая часть казахстанцев (46% опрошенных) выразили уверенность, что мирные собрания способны влиять на события и принятие государственных решений.

Оппонируют им 40% респондентов, которые считают, что митинги только дестабилизируют обстановку в стране. Остальные воздержались от оценки.

В заявлениях различных активистов часто звучали требования заменить разрешительный характер мирных собраний на уведомительный, так как свобода мирных собраний есть фундаментальное право каждого человека, и что митинги не должны согласовываться с властями.

Вероятно, этот, процедурный, сегмент проблемы восприятия мирных протестов продолжает оставаться наиболее патерналистским в сознании казахстанцев, так как 73% из них считают, что проведение митингов нужно согласовывать с властями. И только 17% респондентов с ними не согласны. Впрочем, учитывая, что казахстанцы еще не жили де-факто в условиях развитой демократии, а также не знакомы со стандартами в области международного права, такие показатели весьма логичны.

Еще одним важным индикатором общественного настроения был вопрос о законности и обоснованности задержаний участников митингов, не нарушавших общественный порядок. Примечательно, что граждане проявляют в большей степени сочувствие к пострадавшим. 58% опрошенных придерживаются мнения, что активистов задерживают незаконно. Значительно меньшее число — 24% респондентов одобряют действия властей, считая митингующих нарушителями общественного порядка.

Результаты опроса продемонстрировали, что в казахстанцы в целом скорее положительно относятся к мирным митингам и верят, что с помощью общественных акций можно улучшить ситуацию в стане. В то же время граждане до сих пор мыслят инерционно в вопросе согласования митингов с властями. Хотя и не поддерживают массовые задержания, сочувствуя активистам.

Роман ИВАНОВ – «Анатомия перемен: удастся ли сгладить протестные настроения?» — Политолог Замир КАРАЖАНОВ считает, что либеральные реформы уже жизненно необходимы. Однако пока говорить об этом не приходится. По крайней мере, центральная власть не особенно торопится — Например, до сих пор не пересмотрели законодательство в части митингов. Хотя местные власти стали немного помягче и терпимее. Но должны появиться именно законы, а их я не вижу. Речь идет о гарантиях, а не заявлениях и декларациях. А кроме заявлений пока ничего нет.

Реформирование не должно ограничиться митингами и прочим в том же духе. Политолог отметил, что партийная система Казахстана тоже не развивается — В парламенте всего три партии, и далеко не все руководствуются интересами населения. И работа далека от эффективной.

Слабая конкуренция на партийном поле привела к деградации. Хотя в партии власти в последнее время начались некие подвижки. Ранее и тут вся работа сводились к мобилизации населения в электоральный период и «спячке» по окончании оного.

Также эксперт высказался об отношении к масс-медиа — Закон о СМИ – отдельное направление, которое необходимо пересматривать. У нас слишком большие ограничения для работы журналистов. Если мы хотим получить сильные СМИ, государство должно защищать журналистов и их права.

Политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ тоже считает, что говорить о либерализации рано — Пока предпринимаются определенные политтехнологические шаги. Самими обещаниями либерализации стараются снизить градус протестных настроений. Получилась парадоксальная ситуация, когда конкретно в части митингов власть оказалась вынуждена проводить либерализацию явочным порядком. Потому что иначе останется только применять силовые методы.

При этом политолог подчеркнул, что для политической борьбы митинги практически бесполезны и не имеют никакого эффекта. Но зато они вполне подходят для создания определенного информационного поля.

Если же говорить о стачках и забастовках, это уже результаты конфликтов — либо социальных, либо трудовых. И если требования бастующих не вышли в политическую плоскость, то и особой угрозы тоже нет. Наоборот, государство здесь может даже выступить арбитром и «заработать очки» — С точки зрения выстраивания имиджа социально-трудовые конфликты даже более продуктивны. На них можно сильно провалиться, но можно и хорошо «взлететь» в политическом плане. А на политически заряженных митингах выступить арбитром уже не получится.

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