75 рожениц перевели после скандала в городской перинатальный центр Атырау

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. 75 рожениц перевели в городской перинатальный центр Атырау, сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

«Мы не останавливаемся, работаем, сейчас принимаем меры. Сейчас переселили 75 рожениц в городской перинатальный центр (Атырау – КазТАГ). (…) Мы обеспокоены, мы просто так не сидим», — заявил Ногаев в понедельник в кулуарах правительства.

При этом, Ногаев не считает, что областной перинатальный центр Атырау потерял доверие, и сослался на то, что перевод рожениц – это рекомендация комиссии министерства здравоохранения РК.

«Да, в августе погибло 42 (ребенка – КазТАГ). Во-первых, полномасштабный ответ даст следствие. Я уже сказал, да? В основном, 80% погибших ребенков – это недоношенные дети», — утверждает аким.

Напомним, 4 октября сообщалось, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Также стало известно, что за два месяца в роддоме в Атырау скончались более 40 новорожденных.

Еще раньше – 6 августа МИА КазТАГ со ссылкой на прокуратуру Атырауской области сообщало, что с начала 2019 года в Атырауском областном перинатальном центре сразу после рождения скончались 56 детей. 9 января агентство сообщало, что в 2018 году в том же роддоме умерли более 100 новорожденных.