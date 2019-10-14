Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Международный канал поставок кокаина из Бразилии пресекли в Казахстане, сообщает пресс-служба КНБ РК.

«Департаментом КНБ по городу Алматы во взаимодействии с ДКНБ по городу Шымкент выявлен и пресечен международный канал поставки кокаина из Бразилии транзитом через ОАЭ в Казахстан и далее в Турцию», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В частности, в марте ДКНБ по городу Алматы в ходе оперативно-разыскных мероприятий в аэропорту Алматы по подозрению в осуществлении контрабандного ввоза кокаина был задержан пассажир авиарейса Дубай–Алматы» гражданин Казахстана М. Сатыбалдиев.

«В ходе проведения досмотра у задержанного лица, в том числе в условиях городской клинической больницы города Алматы, путем осуществленных медперсоналом лечебного заведения процедур, в желудочно-кишечном тракте Сатыбалдиева обнаружено и извлечено 42 капсулы с кокаином общим весом около 460 граммов», — уточнили в КНБ.

Как отмечается, в результате проведения следственно-оперативных мероприятий задержана его «родственная связь» Л. Курманбаева, которая, как считают казахстанские спецслужбы, «организовала контрабандную переброску указанной партии наркотиков из Бразилии в РК, а также далее намеревалась их транспортировать в Турцию».

«В июне приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Курманбаева и Сатыбалдиев признаны виновными по части 3 статьи 297 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) и части 4 статьи 286 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено) УК РК и приговорены к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности», — сказано в сообщении.