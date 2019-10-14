Численность населения Казахстана на 1 сентября составила 18,55 млн человек

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Численность населения Казахстана на 1 сентября 2019 года составила 18,548 млн человек, следует из сообщения комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Численность населения страны на 1 сентября 2019 года составила 18 547,5 тыс. человек, в том числе городского – 10 816,1тыс. (58,3%), сельского – 7731,4 тыс. (41,7%) человек. По сравнению с 1 сентябрем 2018 года численность населения увеличилась на 235,7 тыс. человек, или 1,3%», — говорится в документе.

Как уточняется, за рассматриваемый период сальдо миграции населения – отрицательное (-23 867 человек): прибыло в Казахстан 734 177, убыло – 758 044 человек.