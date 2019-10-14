Сильный ветер ожидается в четырех областях Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ — Сильный ветер ожидается в четырех областях Казахстана 15-17 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью и утром 15 октября, 16-17 октября в Кызылординской области местами сохраняется ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Также сообщается, что 15 октября в Актюбинской области ожидаются местами туман, ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с; в Актобе днем 15 октября ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с.

«15 октября в Костанайской области ожидается ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 15 октября ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с. 15 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем 15 октября ветер юго-западный, западный порывы 15 м/с», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-95%.