Если я не могу выбрать президента, то могу выбрать страну, где хочу жить – Ануар Нурпеисов

Алматы. 14 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Если уж я не могу выбрать президента, то по крайней мере я могу выбрать страну, в которой я хочу жить, заявляет актер Ануар Нурпеисов.

«Когда все это началось, я задался вопросом: «А что я хочу в этой жизни делать?» Ответ очевиден: жить счастливо. Но как только ты начинаешь играть в политические игры, ты отдаляешься от счастья. Как только передо мной встал выбор, что делать дальше, я посмотрел на свои возможности в Казахстане и подумал, почему бы не попутешествовать. Если уж я не могу выбрать президента, то по крайней мере я могу выбрать страну, в которой я хочу жить. Пока я переехал в Шри-Ланку», — говорит Нурпеисов в своем видеоролике, размещенном на канале артиста в YouTube в понедельник.

По словам актера, он решил покинуть Казахстан, чтобы не оказаться в тюрьме.

«После того, как 5 июня, за 4 дня до выбора президента РК мы планировали выпустить ролик, как вести себя 9 июня, чтобы показать всему миру, чего стоят наши выборы, позвонил друг и передал, что на меня «выставлена красная карточка»: речь шла либо о применении физической силы, либо заключении под стражу. Мы же все понимаем, что мы живем в стране, где тебе могут впаять все, что угодно. Я знал, на что я иду, но не думал, насколько хрупки стенки коридора свободы слова в нашей стране (…) и мне еще раз позвонили и сказали, что надо валить, хоть куда», — рассказывает Нурпеисов в своем ролике.

В итоге артист уехал на Шри-Ланку, где взял на три года в аренду гостевой дом и работает в нем в качестве менеджера.

Артист рассказывает, что всего обиднее читать комментарии о том, что он якобы продался властям и тут же признается, что ему действительно предлагали деньги за молчание.

Этим роликом Нурпеисов прервал свое долгое молчание. До этого он не раз довольно жестко высказывался о политической ситуации в Казахстане в рамках акции «Мен ояндым».