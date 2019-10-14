«Сплетни о двоевластии запускают беглые воры, предатели Родины». «Смогут ли казахи стать конкурентоспособной нацией?». «Конфликт горожан и сельчан: точки соприкосновения». «Telegram-разводка: Живой аудитории в казахстанском Telegram 4-5 тыс. человек, остальное – боты»

Сетевой Казахстан 14 октября 2019г.

AZATTYQ . ORG . ««Великие успехи» и безымянные «предатели родины». Риторика экс-президента» — Бывший президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, сохраняющий в своих руках широкие полномочия, заявил в эфире телеканала «Хабар» 11 октября, что «сплетни о двоевластии запускают беглые воры, предатели Родины», которые «не хотят стабильности». Он также сказал о «великих успехах», которых, по его утверждению, страна достигла в годы его президентства.

PLATON . ASIA . «Толганай Умбеталиева: Токаев заинтересован выстроить отношения с обществом» — Транзитный период в Казахстане продолжается. О том, что изменилось за время правления нового президента, насколько хорош Аскар МАМИН в роли премьер-министра и есть ли надежда на то, что Бауыржан БАЙБЕК вытянет работу правящей партии на новый уровень рассказывает кандидат политических наук, директор Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай УМБЕТАЛИЕВА — Мне кажется наоборот, с приходом Токаева протестность даже увеличилась. Вероятно, народ хочет показать свою неудовлетворенность и злость новому президенту, чтобы он увидел и правильно оценил ситуацию. Ведь при Нурсултане Назарбаеве народ не был так активен, потому что люди предполагали отсутствии заинтересованности Елбасы в каких-либо серьезных переменах, тогда как Токаев заинтересован, возможно, и не в переменах, но в том, чтобы выстроить отношения с обществом, понравиться ему.

«Конфликт горожан и сельчан: точки соприкосновения» — В действительности мигранты из села готовы интегрироваться в городскую культуру. Не случайно в городах они зачастую стесняются говорить на казахском языке и подражают горожанам практически во всем. Но горожане не принимают их в свой круг, делая в отношении них стигматизацию в виде социальных ярлыков «мамбеты», «маргиналы», «понаехавшие». Стигматизация в нашем обществе в большинстве своем ведет к дискриминации, то есть к ограничению прав разных «неблагонадежных» групп, с попытками загнать их в «гетто», «резервации». А все потому, что для горожан, крупных чиновников внутренние мигранты – это «другие», чужие. В результате экспертами-горожанами пишется аналитика для руководства страны о необходимости жесткого контроля передвижений сельчан по стране. Во многом поэтому власти рассматривают внутренних мигрантов как главный источник протестных выступлений, главную угрозу политической стабильности.

CAMONITOR . KZ . «Смогут ли казахи стать конкурентоспособной нацией?» — Сегодня, в эпоху глобализации, место под солнцем может быть гарантировано только тем нациям и обществам, которые обладают необходимым уровнем конкурентоспособности. Насколько мы, казахи, готовы соответствовать современным вызовам – это мы решили выяснить у наших известных соотечественников.

REZONANS . KZ . «Почему казахские писатели не могут выйти в глобальный мир?» — Книги ведущих казахстанских писателей, переведенные на шесть языков ООН по Государственной программе «Рухани жангыру» для зарубежного читателя, пылятся на отечественных складах! Эти книги никто никогда по доброй воле читать не будет. Таким образом, деньги налогоплательщика в очередной раз выброшены на ветер. Новость о том, как это благородное дело – преодолеть языковые границы и продвинуть национальную литературу в глобальное пространство, превратилось в очередной фарс, прозвучала на прошедшем недавно в Алматы II Международном форуме писателей.

KAPITAL . KZ . «Жарас Ахметов: Чем выше доверие населения к власти, тем стабильнее курс тенге» — О том, какие условия будут способствовать росту цен на нефть, как государственные программы для МСБ сдерживают рост конкуренции и почему строить новую АЭС экономически невыгодно в интервью корреспонденту «Капитал.kz» рассказал независимый экономист, директор ТОО «Нурмунай Петрогаз» Жарас АХМЕТОВ — Вообще говоря, о стоимости нашей валюты, мы уходим в область иррационального. Цена на валюту, в данном случае доллара, определяется не только объемами поступлений и денежным предложением. Один из важнейших факторов, который также напрямую влияет на курс тенге, это уровень доверия населения к власти и проводимой государством экономической политике. Соответственно, чем выше доверие, тем стабильнее курс. Если доверия мало, то население начинает закупать валюту или запасаться товарами длительного хранения, а это уже подталкивает инфляцию.

IA — CENTR . RU . Денис КРИВОШЕЕВ – «Telegram-разводка: Живой аудитории в казахстанском Telegram 4-5 тыс. человек, остальное – боты» — Нет ни одного казахстанского Telegram-канала с количеством подписчиков свыше 2-3 тысяч человек, чья аудитория не была бы фэйковой. Telegram, пожалуй, самое спорное из современных медиа. Считается, что это источник влияния на умы и массы, что благодаря анонимности в этой социальной сети находится самая заинтересованная аудитория. Якобы благодаря этому мессенджер моментально превратился из инструмента общения в «оружие массового поражения». Насколько влиятелен Telegram на самом деле, так ли популярны Telegram-каналы и стоит ли серьезно относиться к информации, приходящей на ваш телефон под значком белого самолетика, – читайте в настоящем материале.

FORBES . KZ . Тимур ТУРЛОВ – «Незыблемая трилемма: когда же финансовая система Казахстана станет более устойчивой» — Постулатом современной теории монетаризма является то, что невозможно одновременно проводить независимую денежно-кредитную политику, поддерживать фиксированный обменный курс и иметь открытую финансовую систему. Три условия несовместимы.

TIME . KZ . «Не пороть горячку» — Елжан БИРТАНОВ в эксклюзивном интервью газете “Время” прокомментировал последние события, случившиеся в отечественной медицине — Считаю вполне естественным возмущение и медиков, и пациентов. Все мы черпаем информацию в СМИ и в тех немногочисленных официальных источниках, которые ее предоставляют, но это только часть айсберга. Полной картины нет. Но все эти обсуждаемые эксцессы страшны тем, что они вбивают клин между населением и медицинским сообществом. А это ни к чему хорошему не приведет. Причина в том, что законодательно эти вопросы (связанные с наказанием за врачебные ошибки. — О. А.) не решены. Первично именно это.

«Странные совпадения» — Министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ откликнулся на публикацию газеты “Время” о плагиате своего заместителя — Я в данном случае комментировать не буду. Единственное, могу сказать о том, что, когда мы говорим о том, что является ли какая-то работа плагиатом или нет, мы должны понимать, что это такое. Мы должны знать правовое поле, нормативно-правовые документы и только после этого говорить. То есть когда вы, условно, любую работу загружаете в какую-то программу, а их множество, там не написано “плагиат”. Там пишется обычно “совпадения”. И другое дело, что принимать решение, насколько эти совпадения являются некорректными заимствованиями, — этот ответ может дать только специальная комиссия.

«Прощённому – воля» — Родственник экс-министра Нацэкономики Куандыка БИШИМБАЕВА Санжар АЛТАЕВ выложил в Instagram фото с бывшим чиновником, который только вышел на свободу из колонии. В пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД нам подтвердили, что Абайский райсуд Шымкента 25 сентября 2019 года удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении г-на Бишимбаева, это решение уже вступило в законную силу.

CARAVAN . KZ . «Врачей, которые не ошибаются, нет, не было и никогда не будет» — Что такое врачебная ошибка и можно ли ее избежать? На этот и другие вопросы корреспондента “КАРАВАНА” отвечает врач-иммунолог, реаниматолог-анестезиолог из Нур-Султана Аскар БАЙМАГАМБЕТОВ — Но я больше чем на 100 процентов уверен, что ни один доктор никогда не будет желать не то что летального исхода, даже осложнений своему пациенту. Ни богатому, ни бедному, ни хорошему, ни плохому. Кто вообще знает, что такое врачебная ошибка?

EXPRESS — K . KZ . «Трофейный туризм в Казахстане – за и против» — Развитие трофейной охоты стало самым обсуждаемым пунктом законопроекта о туристической деятельности, рассматриваемого в мажилисе. По словам вице-министра культуры и спорта Уркена БИСАКАЕВА, такая охота может увеличить приток туристов в нашу страну до 30% в год. Заманчиво! Да и международный опыт показывает, что трофейный туризм – дело выгодное, если, конечно, развивать его бережно и с умом. Суть трофейной охоты заключается в выборочном отстреле дичи, причем не просто некоего разрешенного вида, а его определенного представителя. Например, оленя-самца с огромными рогами, чьей головой потом можно украсить стену гостиной. В поисках таких трофеев азартные охотники, главным образом из США и Западной Европы, готовы путешествовать по всему миру, щедро выкладывая деньги за лицензию на отстрел, провоз оружия и боеприпасов, транспорт, проводников, переводчиков, таксидермистов, а также на культурный досуг.

KURSIV . KZ . «Как госуслуги будут распознавать лица казахстанцев» — Платформа электронного правительства развивается в сторону доступности услуг «в любое время в любом месте», другими словами, доступа к сервисам eGov с помощью мобильных устройств. Сегодня уровень проникновения смартфонов в Казахстане – около 67%, 2/3 населения Казахстана уже не мыслят себя без этих устройств. Для многих пользователей смартфон, а не персональный компьютер – это единственное вычислительное устройство, единственная точка выхода в интернет, а значит, и единственная точка входа в мир дистанционных государственных услуг.

«Казахстанские чиновники потратили более 600 млрд тенге неэффективно» — Депутаты сената РК совместно со Счетным комитетом прорабатывают вопрос внесения в КоАП административного штрафа в отношении чиновников за неэффективное использование бюджетных средств. По их мнению, административное наказание должно быть соразмерным нанесенному ущербу, а не носить формальный характер.

DIALOG . KZ . «Почему Алматы не стала раем за триллион тенге?» — Такие компании как ТОО «Сервис Тау Су», ТОО «Тау Су Кызмет» берут речную воду с каскада ГЭС (принадлежащего АО «Алматинские электрические станции») и без всякой очистки и дезинфекции подают ее в жилые дома, школы, детсады, расположенные в Ремизовке. Получается, ежедневно подвергаются опасности жизнь и здоровье тех горожан, кто потребляет в быту эту речную воду. При этом, несмотря на неоднократные жалобы, акимат Алматы до сих пор не видет в деятельности вышеуказанных предприятий никакого криминала.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.