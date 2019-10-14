Почти 500 фактов диспропорции при оплате труда выявили в нанявших иностранцев компаниях РК

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Почти 500 фактов диспропорции при оплате труда выявили в нанявших иностранцев компаниях Казахстана, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«Инициированы проверки предприятий страны, привлекающих более 50 иностранных работников. На 8 октября завершены проверки 49 предприятий, выявлен 791 факт нарушений трудового и миграционного законодательства, в том числе по диспропорции в оплате труда и выплате премии 476 фактов на 24 предприятиях», — заявил министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов в ходе поездки в Атыраускую область.

Он уточнил, что проверки проводило МТСЗН совместно с генеральной прокуратурой.

«В Атырауской области в ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» местному инженеру установлена часовая тарифная ставка в сумме Т568, а иностранному работнику на аналогичной должности Т6,5 тыс. Такая практика недопустима! Работодатели должны обеспечивать равные условия труда и оплаты за него гражданам Казахстана и иностранным работникам», — подчеркнул министр.

Глава ведомства отметил, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов.

«Квота на 2019 год утверждена в размере 48,7 тыс. единиц (0,54% к рабочей силе). По состоянию на 1 сентября 2019 года местными исполнительными органами выдано и продлено 18 533 разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. На работу иностранцев привлекают 2425 компаний, в которых работает 531 тыс. казахстанских граждан или 96% от общей численности работников», — уточнил руководитель МТСЗН.

По информации комитета труда, социальной защиты и миграции, с начала 2019 года в Атырауской области 364 работодателя привлекли более 9 тыс. иностранных граждан, из них по первой категории (руководители и их заместители) – 63 (0,7%), по второй (руководители структурных подразделений) – 1 475 (16,5%), по третьей (специалисты) – 5 332 (59%), по четвертой (квалифицированные рабочие) – 1 146 (13%), сезонные работники – 910 (10,11%), переводимые в рамках внутрикорпоративного перевода – 78 (1%).

«Также в ходе проверок по республике выявлено 183 факта выполнения иностранными работниками работы по специальности, не соответствующей выданному разрешению или заключенному трудовому договору. По результатам проведенной работы отозвано 447 разрешений. По выявленным фактам нарушений работодателям выдано 50 предписаний и наложено 83 административных штрафа на сумму более Т33,7 млн», — сказал Нурымбетов.

Он заверил, что МТСЗН РК будет держать на постоянном контроле вопросы привлечения иностранной рабочей силы.

Вопрос диспропорции при оплате труда казахстанским и иностранных специалистам актуализировался после того, как в ряде регионов Казахстана участились трудовые конфликты и споры с участием иностранцев и казахстанцев.