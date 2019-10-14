Ни один медработник специально пациента убивать не будет

В США от оплошностей медиков ежегодно умирают 50-100 тыс. человек, в Великобритании – 70 тыс., в Германии – 100 тыс., в Италии – около 90 тыс. пациентов

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ни один медицинский работник специально пациента убивать не будет, считает президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины, профессор Вячеслав Локшин.

«Скажу, исходя из своей достаточно богатой врачебной практики, что ни один медицинский работник специально пациента убивать не будет. Поэтому во всех перечисленных случаях (Алматы – смерть Кудебаева и арест главного врача Алматинской городской больницы №4 Тезекбаева, Карагандинская область – смерть Дарменбаевой и ее ребенка, Атырау – смерть младенца – КазТАГ) нужно разбираться скрупулезно и дотошно. Обратите внимание на один нюанс: любой умерший, неважно взрослый человек или ребенок, в течение двух часов находится в палате. И только по прошествии этого времени, когда все признаки биологической смерти налицо, его передают в морг. Потому случай с ребенком в Атырау никак не вяжется с общепринятой врачебной практикой», — прокомментировал Локшин для КазТАГ последние сообщения о летальных исходах в Алматы, Карагандинской области и Атырау, связанные с деятельностью медицинских работников.

Все перечисленные случаи, продолжил эксперт, могут свидетельствовать, во-первых, о несовершенстве законодательства, во-вторых, о недостаточном профессионализме медицинских работников, в-третьих, о неравных правах людей перед законом.

«Каждый случай по факту индивидуален. В частности, в случае с травматологами имело место быть банальное злоупотребление или судебная ошибка. Как пишут СМИ, Тезекбаев вообще не был основным хирургом и причина смерти Кудебаева непонятна, тем более, когда пациент умер в Германии, а не здесь. В случае с гинекологом, скорее всего, пациента просто плохо проинформировали о последствиях. А между тем осложнения в процессе подготовки к операции возникают довольно часто, и их никак нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. И, наконец, случай в Атырау, когда людей обвинили чуть ли не в преднамеренном убийстве ребенка. Не слишком ли быстро сделаны выводы?» — задается вопросом собеседник агентства.

Во всех трех случаях есть все, полагает спикер, кроме полной ясности.

«Почему сразу после того, как выяснили, что ребенок жив, ему не оказали медицинскую помощь? В интернете самой популярной стала версия о нежелании медработников менять документацию. Но это еще нужно доказать. А экспертизу, которая бы пролила свет на этот случай, до сих пор не провели. Скажу больше, внятной и квалифицированной экспертизы нет ни по делу Тезекбаева, ни по делу гинеколога», — отметил Локшин.

В то же время, дополнил эксперт, в социальных сетях идут ожесточенные сражения за правдоподобную версию происшедших событий.

«Именно за правдоподобную. И зачастую о вопросах сугубо медицинских рассуждают непрофессионалы. Не случайно все три случая обрастают массой домыслов и мифов. Не лучше ли сначала дождаться судебно-медицинской экспертизы?» — спрашивает собеседник агентства.

По мнению спикера, согласно мировой практике врач имеет право на ошибку, и за это его преследовать по закону не будут.

«К большому сожалению, врачебные ошибки были, есть и будут. Нет двух одинаковых людей, и потому единого стандарта лечения или единого процесса подготовки к операции не существует. Если для одного человека достаточно одной дозы анестезии, то для другого ее может или не хватить, или, наоборот, оказаться избыточной», — заметил Локшин.

По разным оценкам, заявил эксперт, в США от оплошностей медиков ежегодно умирают 50-100 тыс. человек, в Великобритании – 70 тыс., в Германии – 100 тыс., в Италии – около 90 тыс. пациентов.

«И все случаи потом рассматриваются в суде. И только поэтому врачей в Казахстане, хочешь-не хочешь, нужно страховать и обеспечить правовой защитой», — категоричен собеседник агентства.

К примеру, пояснил спикер, три врача могут принять за сутки до 30-40 родов, сделать несколько операций и, конечно, от ошибок они никак не застрахованы.

«Даже если посмотреть американские фильмы, то можно увидеть, как сложна и трудна профессия врача. Из-за постоянного стресса они могут совершить ошибку. Скажу проще: человек не бессмертен, а врач – не бог, чтобы помочь всем без исключения пациентам», — подчеркнул Локшин.

Давайте, предлагает он, вернемся к вопросу качественной экспертизы.

«В Казахстане довольно большой дефицит компетентных медицинских экспертов. Для примера можно взять случай с гинекологом. Одно заключение дал доктор наук, а второе – человек, который не умеет оперировать. Первый сделал заключение о возможной врачебной ошибке, а второй – о «небрежном отношении к операции». Человек, который не оперирует, может говорить о «небрежном отношении к операции», тогда как я, который провел достаточно много операций, могу утверждать, что любая операция – платная или бесплатная – может сопровождаться какими-то осложнения и все предусмотреть заранее невозможно», — делится собственным опытом эксперт.

По его словам, на сегодняшний день в Казахстане ежегодно выполняется около 700 тыс. операций, при этом осложнения встречаются в менее чем 1% случаев.

«Но они все равно есть, и могут составлять 3-4 тыс. на всю страну. Если по каждому из этих операций заводить уголовное дело, то можно посадить в тюрьму 3-4 тыс. врачей. Согласитесь, нонсенс», — уверен собеседник агентства.

Самая лучшая реакция на все вышеперечисленные случаи, убежден спикер, спокойствие.

«В первую очередь, должно успокоиться общество. По моему мнению, в казахстанской медицине не происходит ничего экстраординарного. Качество медицинской помощи не ухудшается. Например, только недавно в Казахстане стали лечить ишемическую болезнь сердца, а шунтирование и трансплантация органов проводятся в любом регионе республики», — подметил Локшин.

В качестве примера неплохого качества медицины эксперт привел случай, который произошел в его собственной семье.

«Недавно мне самому пришлось обратиться в скорую помощь по поводу травмы моей дочери. Ей оказали помощь в течение 20 минут. Потом я, как человек любознательный, провел блиц-опрос среди своих друзей во Франции, Великобритании и Израиле. В первых двух странах помощи пришлось бы ждать часа 3-4, тогда как в Израиле – 5-6 часов. То есть, все познается в сравнении», — указал собеседник агентства.

В целом, делится наблюдениями спикер, медицина в Казахстане в основном страдает от недофинансирования.

«Зарплата врача в Т150 тыс. ужасна, прием врача за Т1 тыс. – ужасен. По моему мнению, страховая медицина может решить сразу три проблемы: увеличится финансирование, повысится ответственность врачей, так как появится страховая экспертиза, и усилится конкуренция между клиниками за пациентов. Это улучшит не только лечебный процесс, но и сервис. Безусловно, страховая медицина не есть панацея от всех бед, но весьма приличный шаг к улучшению качества медицинского обслуживания», — резюмировал Локшин.

Напомним, внимание к вопросу профессионализма врачей оказалось приковано после того, как ранее следственный суд №2 Алматы арестовал главного врача Алматинской городской больницы №4 Каната Тезекбаева на два месяца по обвинению в части 3 статьи 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК РК. Также был арестован анестезиолог Аскар Тунгушбаев. Арест вызвал широкий резонанс – общественность считает, что дело связано со смертью в Германии заместителя прокурора Алатауского района Алмат Нурсултана Кудебаева, который приходился сыном начальнику департамента полиции города Серику Кудебаеву.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил администрации президента, министерству здравоохранения и акиму Алматы Бахытжану Сагинтаеву взять дело на свой контроль. Позже стало известно, что Тезекбаев отпущен под подписку о невыезде. Также на свободу вышел и анестезиолог Тунгушбаев.

4 октября стало известно врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

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