Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Самыми активными среди занимающихся спортом в Казахстане оказались школьники, передает корреспондент агентства.

«Наиболее активная доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, приходится на учащихся общеобразовательных школ. Из числа школьников занятиями физической культурой и спортом охвачено 1 834 567 детей школьного возраста, это 63% (2917,8 учащихся) из общего числа учащихся», — говорится в представленной в понедельник концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта».

По словам разработчиков из министерства культуры и спорта, в Казахстане действует более 38,6 тыс. объектов спорта (из них 27,5 тыс. относятся к объектам учреждений образования, включая спортивные школы, и 11 ,1 тыс. объектов относятся к объектам физкультурно-спортивного назначения).

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1,1 % и составила более 5,4 млн человек, что составляет 29,8% от населения страны», — уточнили в МКС.

Число людей с ограниченными возможностями регулярно занимающихся спортом также, по словам авторов концепции, ежегодно растет.

«По итогам 2018 года число инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило около 32 тыс. человек, или 11,2% (в 2017 году около 30 тыс. или 10,7%) от общего числа инвалидов, имеющих показания для занятий физической культурой и спортом», — сказано в документе.

Отмечается, что по итогам 2018 года в стране насчитывается около 680 тыс. людей с инвалидностью или 3,8% от общего числа населения Казахстана, из них 283 тыс. человек, или 45% от общего числа инвалидов имеют показания для занятий физической культурой и спортом.

«Несмотря на сформировавшиеся тенденции к устойчивому развитию массового спорта, в Республике Казахстан имеется ряд проблем, связанных с организацией физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства, в том числе обустройством придомовых территорий зонами для занятий физической культурой и спортом; не в полной мере используются возможности спортивной инфраструктуры образовательных организаций организованными группами населения; недостаточно интегрированы социально уязвимые слои населения в массовый спорт; отсутствует скоординированная стратегия проведения мониторинга физической подготовленности населения; слабо развита спортивная инфраструктура в сельской местности; дефицит квалифицированных кадров, в том числе по адаптивной физической культуре; низкая оснащенность спортивным инвентарем, особенно в сельской местности», — уточнили разработчики.

Таким образом, отмечают они, «нерешенность вопросов инфраструктурного и методического обеспечения на сегодняшний день является существенным фактором ограничения распространения стандартов здорового образа жизни».

В связи с этим в МКС предложили по вопросам развития физической культуры и спорта.

«Одним из направлений развития физической культуры и спорта в организациях образования (дошкольные, школы, ТиПО и ВУЗ-ы) выступает внедрение национальных видов спорта в образовательные программы; для популяризации физической культуры и спорта среди школьников необходимо увеличить количество спортивных соревнований; для стимулирования занятий физической культурой и спортом среди населения сельской местности необходимо использование спортивной инфраструктуры, которая преимущественно сосредоточена в учебных заведениях; для анализа текущей ситуации, а также для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья детей, подростков и молодежи необходимо проведение мониторинга физической подготовленности и физического развития; для укрепления, поддержания и восстановления здоровья населения, занимающегося физической культурой и спортом, необходимо закрепить работу врачебно-физкультурных диспансеров», — говорится в концепции.

Также, по словам разработчиков, при развитии физической культуры и спорта необходимо учитывать высокий уровень заболеваемости детей, которые получают освобождение от занятий физической культуры в рамках общей программы, нацеленной на здоровых детей, и оказываются отрезанными от приобщения к физической культуре и спорту в рамках школьной программы.

«Выходом выступает развитие адаптивной физической культуры для развития инклюзивного образования», — уточнили авторы документа.

В целях популяризации здорового образа жизни и создания благоприятных условия для занятий спортом, по их словам, необходимо проработать вопрос доступности спортивной инфраструктуры в городах, в том числе простейших спортивных сооружений в жилых зонах.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 28 октября.