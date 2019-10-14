Выдачу разрешений на охоту на дроф-красоток арабским шейхам объяснили в кабмине Казахстана

Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Шейхам-миллионерам из ОАЭ и Катара разрешено охотиться в Казахстане на дроф-красоток, так как они вкладывают средства на их разведение и социальную инфраструктуру в стране, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«За эти годы (на волю – КазТАГ) было выпущено 20 489 дроф-красоток. Изъяты – 969. Кроме этого, я хочу сказать, что тех $61 млн, на которые были профинансированы природоохранные мероприятия, порядка $350 млн ими было профинансировано на различные социальные проекты, такие как строительство роддомов, поликлиник, больниц, школ, детсадов и других объектов в Туркестанской области», — сказал в кулуарах правительства Мирзагалиев в понедельник.

Желание арабов разводить дроф-красоток в нашей Казахстане министр объяснил привлекательностью охоты на них.

«Программа у нас уже с 2009 года проходит. Понятно, что данная охота привлекательна. Но при этом. еще раз хочу сказать, надо учитывать, что 20 489 (дроф-красоток – КазТАГ) было выпущено. (…) Такое соглашение у нас действует с двумя странами: с Катаром и с Арабскими Эмиратами», — уточнил Мирзагалиев.

Напомним, 4 апреля МИА КазТАГ сообщило о планах властей Казахстана разрешить арабским шейхам соколиную охоту на 276 особей дрофы-красотки в период с 10 октября по 15 ноября. 10 октября стало известно, что соответствующее разрешение было выдано правительством страны шейхам Халифу Бин Заед Аль Нахаяну, Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну и Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну из ОАЭ, а также Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани из Катара. Ставку платы за добывание одной особи дрофы-красотки кабмин установил в размере 260 МРП.

1 МРП = Т2525.