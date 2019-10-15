Цена на социальный хлеб в Казахстане повышаться не будет – минсельхоз

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Цена на социальный хлеб в Казахстане повышаться не будет, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«Ситуация с запасами зерна и муки в республике стабильная. По данным официальной статистики, среднереспубликанская цена на хлеб из пшеничной муки из первого сорта, на так называемый «социальный хлеб», составляет Т76,5 за булку. Цена на социальный хлеб повышаться не будет», — говорится в сообщении во вторник.

В ведомстве уточнили, что 2019 году убрано 15,1 млн га, намолочено 19,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, рис и другие.

«По предварительным прогнозам, с учетом переходящего остатка продовольственной пшеницы прошлого года, объем к распределению до следующего урожая составит 14,9 млн, из них на внутреннее потребление предполагается использовать порядка 5,9 млн тонн (семена, фураж, промышленная переработка), экспортный потенциал составляет порядка 6-7 млн тонн. По данным комитета по статистике министерства национальной экономики РК по состоянию на 15 сентября 2019 года на хлебоприемных предприятиях в наличии имеется 5,1 млн тонн зерна, в том числе зерно АО «Продовольственная контрактная корпорация» в объеме 350 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Кроме того, «Продкорпорация» будет закупать до 300-350 тыс. тонн зерна. Ежемесячные запасы муки на предприятиях регионов составляют 178 тыс. тонн», — уточнили в минсельхозе.

Напомним, 14 октября министр сельского хозяйства Сапархан Омаров заявил о том, что в Казахстане ожидается повышение цен на хлеб. При этом, по его словам, «повышение будет незначительное», спрогнозировав цену в районе Т80-82 за булку.