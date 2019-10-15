Политологи обратились к Токаеву, Назарбаеву, Путину и Си Цзиньпину из-за дела Сыроежкина

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Группа политологов различных стран СНГ обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву, российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину из-за обвинительного приговора известному китаисту Константину Сыроежкину, передает корреспондент агентства.

«7 октября 2019 года он (Сыроежкин – КазТАГ) был осужден в Казахстане по части 1 статьи 175 (государственная измена) и приговорен к 10 годам лишения свободы. Сыроежкин не признал своей вины. Следствие и суд были закрытыми, а также, на наш взгляд, крайне несправедливыми и предвзятыми», — говорится в обращении на странице руководителя аналитического проекта «Центральная Азия» Владимира Парамонова.

В документе, под которым в числе подписантов указаны такие известные казахстанские политологи и эксперты, как Андрей Чеботарев, Галым Агелеуов, Эдуард Полетаев и многие другие, отмечается, что «Сыроежкин – выдающийся по мировым меркам профессионал, талантливый ученый и большой патриот, внесший весомый научный вклад в развитие Казахстана, Центральной Азии и России, их отношений с Китаем и многими другими странами».

«Наше серьезное беспокойство вызывает не только нелепость самого обвинения, крайняя жестокость и очевидная несправедливость вынесенного приговора, но и то, что Сыроежкин испытывает большие проблемы со здоровьем. С учетом всего этого и многого другого, что невозможно выразить словами, мы очень просим вас применить всю вашу власть и весь ваш авторитет для того, чтобы Сыроежкин в самые кратчайшие сроки был освобожден, помилован, прошел серьезную реабилитацию и вернулся к научной деятельности», — сказано в обращении.

Напомним, 4 мая «ЦентрАзия» сообщила о том, что спецслужбами Казахстана, предположительно, по подозрению в шпионаже, задержан известный политолог Сыроежкин. Отмечалось, что долгое время работая в Казахстане, эксперт по праву считался ведущим специалистом китайского направления. Издание уточнило, что именно Сыроежкин был главным научным консультантом докторской диссертации президента Касым-Жомарта Токаева «Внешняя политика Казахстана в период становления нового мирового порядка», защита которой прошла в Институте актуальных и международных проблем Дипломатической академии РФ в Москве 4 июня 2001 года.

5 мая стало известно, что Сыроежкин перестал выходить на связь еще в феврале.

Позже МИА КазТАГ сообщило, что Сыроежкин был принят в российское гражданство в 2005 году.

Согласно общедоступной биографии, Сыроежкин с 2006 года является главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В числе его книг: «Казахи в Китае: очерки социально-экономического и культурного развития», «Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских отношениях», «Казахстан-Китай: от приграничного сотрудничества к стратегическому партнерству», «Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии».

16 мая стало известно, что известный китаист Константин Сыроежкин арестован 19 февраля по подозрению в государственной измене.

10 февраля в КНБ Казахстана сообщили, что Сыроежкин осужден на 10 лет лишения свободы. Также стало известно, что известный китаист лишен казахстанского гражданства и после отбывания наказания будет выдворен за пределы Казахстана.