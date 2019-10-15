Казахстанским банкам могут понадобиться до Т1 трлн господдержки

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Разрыв между проблемными активами и реально начисленными резервами на эти активы в казахстанских банках может составлять до Т1 трлн, заявила директор направления «Рейтинги финансовых институтов» международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) Ирина Велиева.

«У нас есть наша оценка потребностей для резервирования в секторе. Мы считаем, что разрыв между проблемными активами и реально начисленными резервами на эти активы может составлять до Т1 трлн», — сказала Велиева, выступая с обзором банковского сектора Казахстана на конференции S&P Global Ratings во вторник в Алматы.

По ее словам, банки не обязательно попросят досоздать резервы на эту сумму, поскольку этот разрыв может быть компенсирован и за счет продаж проблемных активов с балансов банков, и за счет того, что некоторые кредиты будут гаситься.

«Тем не менее, по нашим оценкам, реальный разрыв сейчас примерно такой», — резюмировала Велиева.

Она отметила, что один из аспектов изменения регулирования, который возник как ответ на кризис – постепенный отказ правительств и центральных банков в Европе, США и на развитых рынках от предоставления поддержки крупным, системно значимым банкам.

По ее словам, в развитых странах осуществился переход к тому, что крупные, системно значимые банки должны иметь план на случай возникновения финансовых затруднений, по которому они будут оздоравливаться самостоятельно, не прибегая к помощи государства.

В Казахстане, в России и соседних странах пока государство готово оказывать поддержку крупным, системно значимым банкам. Одна из причин – стабильность банковского сектора важна. По данным S&P, Казахстан имеет бюджетные возможности для экстренной поддержки банков.

При этом, банковский сектор относительно экономики в последние 10 лет сокращается.

Это означает, по мнению директора направления S&P, что в секторе сохраняется все еще большой объем проблемных активов. Причины – историческое наследие, кредитование недвижимости, строительства, большая доля кредитов аграрному сектору.

Кроме накопления большого объема проблемных кредитов, S&P наблюдает разрыв между официальной статистикой и реальными проблемами.

«Ключевой вопрос для нас – какие меры будут приниматься после AQR (аудита банков – КазТАГ). Здесь мы – в ситуации неопределенности», — сказала Велиева.

S&P ожидает, по ее словам, что у многих банков Казахстана могут быть выявлены потребности в создании дополнительных провизий.

Кроме того, агентство, по словам Велиевой, ожидает более активного участия собственников в «разгрузке» банковских балансов и доначислении резервов и слабого роста кредитных портфелей (корпоративное кредитование) из-за неопределенности, связанной с потенциальными потребностями в дорезервировании.