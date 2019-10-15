Цивилизовать рынок аренды жилья и определиться с критериями его доступности поручил Токаев

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Цивилизовать рынок аренды жилья и определиться с критериями его доступности поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нужно, чтобы у каждого казахстанца было ясное понимание перспектив приобретения или аренды жилья, условий его получения. Для этого предстоит определиться с критериями доступности жилья, системно снижать себестоимость строительства, установить пропорции многоквартирного и индивидуального жилья, цивилизовать рынок аренды квартир», — сказал Токаев во вторник на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что в целом макроэкономическая ситуация в стране стабильная, основные показатели социально-экономического развития Казахстана показывают положительную динамику, но вместе с тем проблемы диверсификации отечественной экономики, продуктивной занятости, доходов населения, доступности социальных благ еще не решены полностью.

«От качественной реализации стратегических программ зависит решение основной задачи – повышение уровня жизни населения», — сказал президент.

В заключение Токаев подчеркнул, что обозначенные приоритеты и выработанные решения при должном подходе позволят повысить темпы и качество экономического роста, а также приведут к повышению уровня жизни населения.