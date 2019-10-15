Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить «аналитическую составляющую» при принятии государственных решений, сообщает пресс-служба главы государства.

«При принятии государственных решений следует кардинально усилить аналитическую составляющую», — сказал Токаев во вторник на совещании по экономическим вопросам.

Он поручил разработать комплекс мер по сохранению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности страны при различных сценариях развития ситуации в мире, а также акцентировал внимание на задачах нынешнего этапа реализации стратегии «Казахстан-2050».

«Средний бизнес должен стать драйвером диверсификации экономики. Программа индустриализации позволила остановить спад промышленного производства и обрабатывающего сектора, наладить выпуск новых видов продукции. Однако кардинальных сдвигов в структуре экономики не произошло. Основной акцент должен быть сделан на росте производительности труда не менее чем в 1,7 раза и значительном увеличении казахстанского экспорта обработанной продукции. Правительству предстоит добиться прироста несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году и в два раза к 2025 году, — поручил глава государства.

Президент указал на необходимость формирования не менее 3-5 технологически развитых отраслей, конкурентоспособных как минимум в региональном масштабе.

«К индустриализации приковано внимание местного и зарубежного экспертного сообщества. К предыдущим программам его отношение более чем сдержанное. Нам нельзя допустить дискредитации самой идеи индустриализации», — подчеркнул Токаев.