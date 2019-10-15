Срочно внести коррективы в проводимую политику поручил Токаев Нацбанку

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Срочно внести коррективы в проводимую политику поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Национальному банку, сообщает пресс-служба главы государства.

«Национальному банку надо срочно вносить коррективы в проводимую политику. По данным регулятора, более 50% в каждом секторе экономике – это устойчивые и финансово независимые предприятия, представляющие интерес для банков. Однако они не заинтересованы в привлечении банковских кредитов. Почему? Возможно, это означает, что эти предприятия считают непривлекательными для себя условия, диктуемые коммерческими банками. Стоя перед дилеммой: обеспечение стабильности финансового сектора или развитие кредитования реального сектора, Национальный банк должен принять рациональное решение», — сказал Токаев во вторник на совещании по экономическим вопросам.

Он подверг критике ситуацию, когда коммерческие банки в погоне за прибылью перенаправляют ресурсы на потребительское кредитование и снижают объемы кредитования бизнеса. Также президент высказал мнение, что следует выдерживать политику постепенного снижения трансфертов из Национального фонда. По его словам, обращаться туда нужно только в случаях крайней необходимости.

«Правительство должно в первую очередь полагаться на доходную часть республиканского бюджета. Национальный банк обязан пересмотреть подходы в управлении средствами Нацфонда в целях повышения получаемых инвестиционных доходов. Правильное управление активами способно существенно повысить объем Нацфонда», — сказал глава государства.

Токаев поручил разработать стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Президент призвал Нацбанк улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику, что позволит повысить доверие к действиям регулятора со стороны участников рынка и населения, а также снизить необоснованные девальвационные ожидания.