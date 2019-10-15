Экс-замглавы администрации президента Майлыбаеву отказали в УДО

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Бывшему заместителю руководителя администрации президента Казахстана Баглану Майлыбаеву отказали в условно-досрочном освобождении (УДО), передает корреспондент агентства.

«Подтверждаем информацию (об отказе в УДО Баглану Майлыбаеву — КазТАГ)», — сообщила корреспонденту агентства пресс-секретарь суда города Нур-Султан Ботагоз Баянова во вторник.

Напомним, 12 января 2017 года комитетом национальной безопасности Майлыбаев и сотрудник администрации президента Николай Галихин были задержаны и водворены в СИЗО по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частей 1 и 3 статьи 185 (незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) УК РК.

В июне 2017 года Майлыбаев был осужден на пять лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, Галихин – на четыре года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года. Оба осужденных признали вину. В связи с секретностью уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

1 марта 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что Майлыбаеву отказано в переводе в колонию минимальной безопасности – он продолжает отбывать наказание в колонии средней безопасности.