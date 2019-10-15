Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в Нур-Султане и двух областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 16 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

Вероятность шторма в столице оценивается в 90-95%.

«16 октября в Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 16 октября ожидаются туман, ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Вероятность шторма составляет 85-90%.

«16 октября в Костанайской области местами ожидаются туман. Ветер западный, северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае днем 16 октября ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — добавили синоптики.