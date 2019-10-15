Досудебное расследование начато погранслужбой РК в отношении двух граждан Китая

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ — Досудебное расследование начато пограничной службой (ПС) Казахстана в отношении двух граждан Китая, сообщает пресс-служба ПС комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«10 октября пограничной службой КНБ начато досудебное расследование по части 1 статьи 392 (умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан) УК РК в отношении граждан Китая Мұрагера Әлімұлы и Қастера Мұсақана», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщается, 14 октября они были приглашены в региональное управление (РУ) «Шығыс» ПС в Алматы для выяснения обстоятельств перехода границы.

«В процессуальном порядке не задерживались, мера пресечения им не избиралась. Әлімұлы и Мұсақан добровольно остались в расположении РУ «Шығыс», где им были предоставлены питание и ночлег. Предварительно оба сообщили, что нелегально перешли границу РК с КНР 1 октября. В связи с этим 15 октября планируется их доставка в г. Зайсан Восточно-Казахстанской области для выяснения обстоятельств пересечения границы, а также проведения процессуальных и иных следственных действий на месте предполагаемого совершения правонарушения», — следует из сообщения.

Кроме того, установлено, что 21 июня 2006 года Мұсақан уже нарушал казахстанско-китайскую границу с целью уклонения от уголовной ответственности за конокрадство. Тогда же после разбирательства был выдворен в КНР.

«Досудебное расследование в отношении граждан КНР Әлімұлы и Мұсақана ведется при полном соблюдении их прав, а также в строгом соответствии с международными обязательствами и действующим законодательством Республики Казахстан», — добавили в ПС КНБ РК.

По данным Мультимедийного агентства Silk Road, Мұрагер Әлімұлы и Қастер Мұсақан являются этническими казахами. По их словам, они бежали из-за преследований китайских властей этнических меньшинств. 10 октября мужчины добрались до Алматы, чтобы сдаться властям, рассказать свои истории и попросить политического убежища у Казахстана.