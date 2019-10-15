Еще одного казахстанца осудили за участие в запрещенной организации ДВК

Алматы. 15 октября. КазТАГ — Еще одного казахстанца осудили за участие в признанной в РК экстремистской организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), сообщил адвокат Галым Нурпеисов.

«Еркина Казиева, проживающего в Каскелене Алматинской области, приговорили к одному году ограничения свободы и к 100 часам общественных работ за участие в запрещенной в Казахстане организации ДВК», — сказал Нурпеисов корреспонденту агентства во вторник.

Как говорит адвокат, по материалам дела, у Казиева дома был проведен обыск, в ходе которого был найден принадлежащий ему телефон, в котором было установлено приложение Telegram и посты под ником «Батыр», доказывающие причастность Казиева к ДВК.

«Был сделан скриншот переписки с ником «Батыр», его отдали эксперту-политологу, который заключил, что в переписке содержатся посты, доказывающие причастность к ДВК. На этом и было построено обвинение. Однако то, что ник «Батыр» принадлежит Казиеву, ничем не доказывается. Более того, ник зарегистрирован на российский номер, и как он был зарегистрирован в Казахстане, непонятно. Да и каким образом Казиев мог приобрести этот российский номер, если он в Россию не выезжал, тоже выяснено не было. Сам Казиев в суде заявлял, что никакого отношения к данной переписке не имеет», — пояснил Нурпеисов суть обвинения его подзащитному.

Более того, защитник утверждает, что экспертиза была проведена с грубейшим нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса РК.

«Когда допрашивали в суде эксперта, мы выяснили что он не является членом палаты экспертов, не включен в государственный реестр экспертов как физическое лицо, не имеет лицензии на экспертную деятельность, не прошел аттестацию, не использовал требования минюста РК по оформлению экспертной работы, не использовал три методики исследования. Это и стало для нас основанием подать ходатайство об исключении экспертизы из числа доказательств, но судья этого не сделал, потому что на ней строилось все обвинение», — продолжает Нурпеисов.

Адвокат заявляет, что с приговором он категорически не согласен.

«В ходе судебного разбирательства мы разбили обвинение, которое Казиеву было предъявлено, доказали отсутствие преступных действий, в связи с чем просили прекратить производство и вынести оправдательный приговор. Далее мы намерены обжаловать приговор, вынесенный Карасайским районным судом, в вышестоящей инстанции», — резюмирует Нурпеисов.

Сам Казиев заявлял, что к ДВК никакого отношения не имеет.

«Я остаюсь на своей позиции: в запрещенной партии ДВК не состоял, ни в Telegram-чате, нигде, но программу ДВК я поддерживаю», — говорил он в кулуарах суда.