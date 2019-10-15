В случае ускорения инфляции Нацбанк РК может ужесточить монетарную политику

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В случае ускорения инфляции и ее приближения к верхней границе целевого коридора Национальный банк (НБ) Казахстана может ужесточить монетарную политику в I квартале 2020 года, считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

«Напомним, от уровня базовой ставки зависит стоимость фондирования банков, процентные ставки по банковским продуктам, что позволяет регулировать настроения на финансовых рынках и, соответственно, влиять на уровень инфляции. Однако, указанное изменение (повышение ставки с 9% до 9,25% – КазТАГ) произошло менее месяца назад, поэтому не следует ожидать моментального реагирования инфляционных процессов на указанное повышение. Тем не менее в сентябре рост цен на товары и услуги замедлился до 5,3% годовых с показателя в 5,5% в августе. А в случае ее ускорения и приближения к верхней границе целевого коридора Нацбанк может ужесточить монетарную политику, о чем недавно сигнализировали представители регулятора. Регулятор не исключает такой сценарий в I квартале 2020 года», — прокомментировал Досов для КазТАГ заявление заместителя председателя Нацбанка РК Есжана Биртанова о том, что на валютном рынке наблюдается тенденция постепенного ослабления тенге на фоне снижения цен на нефть.

На вопрос, есть ли прямая взаимосвязь между ценами на нефть и стоимостью тенге, эксперт ответил, что «цены на нефть являются одним из ключевых внешних фундаментальных факторов, определяющих изменение курса национальной валюты».

«Тем не менее набор факторов, влияющих на соотношение спроса и предложения валюты на рынке, не ориентирован только на котировки нефти. Среди других внешних факторов следует отметить и курс рубля к доллару США, и, соответственно, кросс-курс по паре RUB/KZT, от изменения которой зависит стоимость около 40% казахстанского импорта. Из ключевых внутренних факторов отметим состояние экономики страны, и, в частности, платежного баланса, а также денежно-кредитную политику Нацбанка. В какие-то моменты влияние отдельных факторов может быть превалирующим поскольку субъекты рынка не всегда принимают решения исходя из широкого набора факторов. В этой связи не представляется возможным предсказать ту или иную отметку по курсу USD/KZT, в особенности с учетом текущего валютного режима», — констатирует собеседник агентства.

На вопрос, как в АФК оценивают заявление Биртанова о вкладе роста бюджетных социальных расходов в инфляцию на уровне 0,5%, спикер ответил, что «более чем спокойно».

«АФК неоднократно озвучивала в информационном пространстве необходимость слаженности монетарной и фискальной политик, а также о влиянии активной бюджетной политики на инфляционные процессы в стране. При этом их вклад в общий рост цен может изменяться в зависимости от применяемой модели оценки и исходных данных. В целом, у нас не вызывают никаких подозрений озвученные регулятором цифры», — отметил Досов.

На вопрос, может ли Нацбанк на своем заседании в конце октября повысить базовую ставку, чтобы замедлить инфляцию, эксперт ответил, что три четверти опрошенных АФК экспертов считают такой сценарий маловероятным.

«По итогам октябрьского опроса, эксперты АФК придерживаются мнения, что регулятор на следующем заседании 28 октября сохранит базовую ставку на уровне 9,25%. Так, 75% опрошенных экспертов ожидают сохранения базовой ставки на текущем уровне, оставшиеся 25% аналитиков прогнозируют еще одно повышение. Указанные прогнозы, вероятно, обусловлены снижением инфляционных ожиданий экспертов на фоне замедления фактической инфляции в сентябре. В октябре значение ожидаемой через 12 месяцев инфляции составило 6,1% против 6,4% месяцем ранее», — резюмировал Досов.

Напомним, 11 октября заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Есжан Биртанов объяснил ослабление тенге.

«Курс тенге по состоянию на 9 октября составил Т390,04 за $1 при текущей цене на нефть $58,3 за барр. Ослабление с начала года составило 1,5%», — сообщил Биртанов во время презентации проекта Закона РК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» в сенате в пятницу.

Тенденцию постепенного ослабления тенге на валютном рынке Биртанов объяснил снижением цен на нефть.

«За девять месяцев текущего года цена на нефть в среднем сложилась на уровне $65 за барр., что на 12% ниже аналогичного периода 2018 года», — сказал он.