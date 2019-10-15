Приостановить полномочия Владимира Божко потребовали общественники в Алматы

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Приостановить полномочия депутата мажилиса РК Владимира Божко потребовали представители четырех общественных организаций в Алматы.

«Обращение группы общественных объединений Республики Казахстан (…) о приостановлении исполнения обязанностей и полномочий депутата мажилиса Республики Казахстан, а также льгот, предоставленных носителю специального звания – генерала-лейтенанта КНБ РК – господина Божко Владимира Карповича (…) в связи с необходимостью проведения служебной проверки и обращений в правоохранительные органы РК о привлечении его к ответственности за ряд выступлений и действий, имеющих признаки возбуждения ненависти и социальной вражды, рейдерства, оскорблений и др., за время его депутатской деятельности», — говорится в обращении четырех общественных объединений к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, Елбасы Нурсултану Назарбаеву, председателю Центральной избирательной комиссии РК Берику Имашеву, председателю КНБ Кариму Масимову и др.

При этом заместитель главы Республиканского общественного объединения «Русская община Казахстана» Михаил Киндалев пояснил, что Божко оказывал систематическое давление на русские казачьи общественные организации.

«В апреле 2017 года мы собрали координационный совет, куда были приглашены значимые люди. Там мы поднимали аналогичный вопрос, что господин Божко, имея такой важный административный статус, вмешивался в дела русских казачьих организаций, осуществлял давление, что негативно влияло на нашу деятельность. Мы тогда официально обратились к (первому – КазТАГ) президенту Назарбаеву и депутатам парламента – рассмотреть вопрос его деструктивной деятельности и нарушение правил депутатской этики. Мы опять поднимаем этот вопрос, так как господин Божко, используя свой административный ресурс, вмешивается в дела нашего координационного совета», — сказал Киндалев на пресс-конференции во вторник.

В свою очередь юридический консультант Василий Резван пояснил, что Божко является депутатом мажилиса от Ассамблеи народов Казахстана (АНК) и был выдвинут казачьими организациями в 2017 году.

По его словам, возмущение членов общественных организаций вызвали, в частности, оскорбительные высказывания Божко в адрес депутата украинской Рады, которую он в грубой форме назвал женщиной легкого поведения, обвинения в адрес алматинцев, касающиеся благоустройства города, а также недавние оскорбительные высказывания в адрес многодетных матерей.

Кроме того, Резван заявил, что в действиях Божко имеются признаки рейдерского захвата, а именно попытке отъема здания, расположенного в Алматы по улице Латифа Хамиди, 79, которое находится на балансе на 49 лет у ОО «Союз казаков Семиречья», без предоставления компенсации.

По словам Резвана, обращение будет направлено адресатам сегодня по почте, согласно закону, ответ должен быть предоставлен в течение месяца.