Алматы. 15 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Еще одну трубу горячего водоснабжения прорвало в Алматы, сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса ЖКХ города Ян Гирин.

«Порыв произошел 15 октября рано утром по улице Казакова, угол улицы Бродского, севернее торгового центра Maxima. Порыв был с выбросом теплоносителя. Сейчас подачу горячей воды по трубе перекрыли, место порыва купировали, начаты восстановительные работы», — сказал Гирин корреспонденту агентства во вторник.

Он отметил, что труба была введена в эксплуатацию в 1997 году, отработала 22 года и в этом году прошла гидравлические испытания.

«По предварительным данным, пострадавших нет, сильного разлива теплоносителя не было. Однако рядом с местом порыва расположена автостоянка. Сейчас наши службы выясняют, что там есть. Если есть повреждения, они будут установлены комиссией. Ущерб будет возмещаться в установленном законом порядке», — добавил Гирин.

Напомним, днем 14 октября произошел прорыв теплотрассы, в результате чего была залита улица Бокейханова, недалеко от проспекта Райымбека. Некоторые автомобили застряли посреди проезжей части и почти полностью ушли под воду. Также в результате прорыва теплотрассы больница, 30 многоэтажек и 95 частных домов остались без горячей воды.