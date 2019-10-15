Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ — Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) вновь в числе победителей экологического республиканского конкурса в Нур-Султане, сообщает пресс-служба КПО.

«11 октября в Нур-Султане в отеле Rixos President Astana состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Зеленый офис». (…) По итогам конкурса победителями стали 20 предприятий по различным номинациям. Компания КПО стала одним из победителей в номинации среди промышленных предприятий. КПО была награждена почетным дипломом, а также в рамках реализации международной инициативы Казахстана по сотрудничеству стран в сфере зеленой экономики была удостоена специальным знаком «Рекомендовано Программой партнерства «Зеленый мост». Данное достижение еще раз подтверждает приверженность руководства компании и ее сотрудников к непрерывному улучшению системы экологического менеджмента на предприятии», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщается, конкурс был организован впервые по инициативе ОЮЛ «Коалиция за «зеленую экономику» и развитие G-Global» при поддержке министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Офиса программ ОБСЕ.

«Зеленым офисом», как пояснили в КПО, принято называть офис, в котором экономно используются все ресурсы и проявляется забота об окружающей среде.

«Конкурс «Зеленый офис» проводился с целью: пропаганды ресурсосбережения, продвижения экологичных технологий, товаров и услуг, а также содействия созданию комфортных для работы условий, ориентированного на бережное отношение к окружающей среде; формирования «зеленого» мышления среди населения путем пропаганды бережливого отношения к ресурсам офиса; содействия формированию сообщества экологически ответственных компаний; привлечения внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды, устойчивого развития, сохранения климатического баланса, рационального использования ресурсов», — следует из сообщения.

По данным компании, в конкурсе приняли участие 62 организации в номинациях в сфере образования, здравоохранения, среди государственных органов, международных организаций и представительств, квазигосударственного сектора, промышленных предприятий, бизнес-центров и торговых центров, финансовых организаций, НПО.