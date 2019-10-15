Коллегия ЕЭК продлила выдачу бумажных паспортов транспортных средств до 1 ноября 2020 года

Алматы. 15 октября. КазТАГ — Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила выдачу бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) до 1 ноября 2020, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Коллегия ЕЭК 14 октября рассмотрела вопросы в сферах промышленного сотрудничества, единого рынка услуг, таможенного и технического регулирования, транспорта и инфраструктуры, макроэкономики, функционирования внутреннего рынка, цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Коллегия ЕЭК продлила возможность оформления бумажных ПТС до 1 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

В ЕЭК отметили, что переходные положения по оформлению бумажных ПТС наряду с электронными паспортами продлеваются до 1 ноября 2020 года.

«Ранее предполагалось, что государства ЕАЭС перейдут на новую систему оформления электронных паспортов с 1 ноября 2019 года», — напомнили в комиссии.

Как уточняется, решение о продлении переходных положений принято по инициативе Республики Беларусь и поддержано государствами-членами ЕАЭС.

«Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами», — поясняется в сообщении.

По данным ЕЭК, электронные ПТС будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев.

«Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам – пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС», — подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что решением коллегии ЕЭК до 1 ноября 2021 года также продлены переходные периоды для оформления бумажных паспортов самоходных машин и других видов техники наряду с электронными паспортами.

Напомним, Россия, Беларусь и Казахстан 15 августа 2014 года подписали соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов. Кыргызстан присоединился к соглашению. Армения находится в процессе присоединения к соглашению.

14 июня 2018 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) до 1 ноября 2019 года.