Перспективы развития региональной прессы обсудили журналисты в Караганде

Караганда. 15 октября. КазТАГ — Перспективы развития региональной прессы обсудили в Караганде. Встречу организовал областной филиал Союза журналистов Казахстана (СЖК), передает корреспондент агентства.

«Это тема волнует многих репортеров, особенно с приходом в нашу профессию новых технологий, а также с расширением социальных сетей. К слову сказать, в регионах традиционная пресса – печать, телевидение и радио – имеет своих читателей, зрителей и слушателей. В последнее время сильное влияние оказывает распространение новостей в режиме онлайн. Поэтому мы на это обращаем пристальное внимание. Журналисты не должны игнорировать при подготовке материалов факты, их достоверность и актуальность», — отмечает председатель областного филиала СЖК Жанибек Садыканов.

На эту встречу приглашались не только известные репортеры, но и молодежь. Двери были открыты для всех. Состоялся доверительный разговор о перспективах развития журналистики региона, которая имеет давние традиции, но и задел на будущее с учетом молодого поколения репортеров. В рамках встречи также обсуждены вопросы внесения предложений в законодательные акты по защите свободы слова, расширения прав журналистов, соблюдения профессиональной этики.

На встрече с учетом предложений редакций избран новый состав совета областного филиала Союза журналистов Казахстана, определены задачи по улучшению работы прессы и ее взаимодействия с органами местной власти.