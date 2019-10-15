Кабмин не нашел нарушений при приватизации детской стоматологической поликлиники Алматы

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана не нашло нарушений при приватизации городской детской стоматологической поликлиники Алматы, передает корреспондент агентства.

«Действий, противоречащих нормам и требованиям законодательства при проведении мероприятий по приватизации предприятия (детской стоматологической поликлиники Алматы – КазТАГ) не усматривается», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Он уточнил, что поликлиника была реализована управлением государственных активов Алматы по результатам тендера, состоявшегося 14 ноября 2018 года на веб-портале реестра государственного имущества в электронной форме, а соответствующее извещение о проведении тендера было опубликовано в средствах массовой информации и на веб-портале реестра государственного имущества.

«Решение о приватизации предприятия посредством тендера с условием сохранения профиля деятельности на весь период его существования и оплатой в рассрочку сроком на один год было принято на заседании комиссии по вопросам приватизации объектов государственной собственности при управлении государственных активов города Алматы 29 августа 2018 года. Торги, проводимые на веб-портале реестра государственного имущества в электронной форме, полностью автоматизированы и исключают какое-либо вмешательство в данный процесс. Информация о количестве принятых заявок и персональных данных участников торгов, недоступна никому, включая продавца, до завершения торгов. Результаты торгов, в том числе определение победителя, подводятся информационной системой автоматически, без участия человеческого фактора. Подписание договора купли-продажи осуществляется с использованием электронной цифровой подписи», — отметил руководитель кабмина.

Он отметил, что победителем был признан участник, предложивший за клинику «наиболее высокую цену в размере Т621 млн (при балансовой стоимости Т222,3 млн и оценочной стоимости Т525,4 млн), с которым заключен соответствующий договор купли-продажи, оформлен акт приема-передачи предприятия». Всего, по его словам, на участие в тендере от 14 ноября 2018 года было подано шесть заявок.

«На дату приватизации сумма имеющихся на текущем счету предприятия денежных средств составляла Т37 млн, которые были направлены покупателем на оплату труда работников, пенсионные отчисления и другие платежи в бюджет, коммунальные и иные платежи по содержанию здания, за поставку материалов, медикаментов и прочее. По состоянию на 1 октября покупателем в оплату предприятия внесено в местный бюджет Т516,46 млн, включая сумму гарантийного и первоначального взноса Т93,15 млн», — уточнил премьер.

Глава правительства отметил, что, согласно условиям продажи, покупатель является правопреемником гражданских прав и обязанностей приобретенного предприятия. Таким образом, добавил премьер, предприятие в настоящее время продолжает оказывать услуги населению по заключенному с НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) договору закупа услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

«В 2018 году предприятием предоставлены услуги населению на сумму Т220,6 млн, на 2019 год сумма по договору составляет Т284,3 млн (с учетом дополнительного соглашения). При этом, договор закупа услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи ФСМС с предприятием заключен в установленном законодательством порядке, наряду с другими субъектами здравоохранения города. Необходимо отметить, что посредством финансирования подобных договоров государством реализуется конституционно закрепленное право граждан республики на бесплатное получение ГОБМП», — заключил Мамин.

Напомним, 11 сентября мажилисмены, обращаясь с запросом, заявили о том, что самым популярным становится передача объекта в доверительное управление с последующим выкупом, «когда новые хозяева расплачиваются с государством из средств самого государства». В частности, по словам парламентариев, «этот формат получил широкое применение по отношению к объектам здравоохранения, где приватизация порой напоминает щедрые подарки за государственный, а с введением финансирования медучреждений из средств фонда медстрахования – так еще и за народный счет». В качестве примера такой приватизации депутаты привели продажу детской стоматологической поликлиники в Алматы.