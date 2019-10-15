Ретрансляцию телерадиоканалов полностью отключат в среду на 14 часов в Казахстане

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Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Ретрансляцию телерадиоканалов полностью отключат в среду на 14 часов в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Казтелерадио».

«16 октября с 3.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы на оборудовании сетей спутникового, эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

АО «Казтелерадио» является национальным оператором в области телерадиовещания в Казахстане.

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