Вице-президент антиядерного движения «Невада–Семей» подозревается в мошенничестве в Алматы

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вице-президент антиядерного движения «Невада–Семей» Харон Дадаев подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматы.

«ДП города Алматы подтверждает факт задержания гражданина Д. в сентябре месяце текущего года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК», — сообщили в ДП во вторник.

При этом, полицейские отметили, что материалы данного уголовного дела в настоящее время находятся в производстве суда.