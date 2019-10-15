Системные проблемы в сфере привлечения инвестиций в Казахстан назвал Токаев

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Системные проблемы в сфере привлечения инвестиций в Казахстан назвал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы постоянно улучшаем инвестиционный климат. Но насколько такой климат транслируется в объем инвестиций? Почему нет взрывного эффекта? В вопросе привлечения иностранных инвестиций важны не только фискальные стимулы. Системные проблемы – узость внутреннего рынка, сложность выхода на экспорт, недостаточная координация действий государственных органов на центральном и местном уровне», — сказал Токаев во вторник на совещании по экономическим вопросам.

Привлечение инвестиций, по его словам, является крайне важным вопросом для экономической модернизации страны.

По его мнению, развитию экономического потенциала страны должна способствовать экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. Президент назвал необходимым усиление аналитической работы с целью укреплению позиций страны в ЕАЭС и защиты отечественных товаропроизводителей – экспортеров продукции на евразийский рынок.

Президент поручил обеспечить развитие цепочки продвижения продукции до прилавков во всех регионах страны, а также использовать комплексный подход к формированию и развитию национальной товаропроводящей системы в разрезе всех отраслей экономики.

«На сегодня у нас имеется множество инструментов поддержки экспорта, которые оказывают три оператора: НПП «Атамекен», национальная компания KazakhExport и QazTrade. Говорим о необходимости объединить все имеющиеся меры поддержки экспорта в «единое окно». Я поручал правительству провести профессиональный опрос экспортеров, определить проблемные точки, насущные потребности и на базе этого выстроить инструменты государственной поддержки. Надеюсь, вы примете и организационные решения», — сказал Токаев.