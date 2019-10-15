ЖД-администраторы стран СНГ сохранили на 2020 год ставки за пользование грузовыми вагонами

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Железнодорожные администраторы стран СНГ сохранили на 2020 год ставки за пользование грузовыми вагонами, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

«15-16 октября текущего года делегация КТЖ во главе с председателем правления компании Сауатом Мынбаевым приняла участие в работе 71-го заседания совета по железнодорожному транспорту государств-участников содружества в Минске. Участники заседания подвели итоги эксплуатационной работы сети железных дорог, пассажирского комплекса в международном сообщении с начала текущего года. (…) Принято решение сохранить на 2020 год размер действующих ставок платы за пользование грузовыми вагонами по всем родам подвижного состава», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Также на заседании определены меры по улучшению организации грузовых перевозок в международном сообщении, связанные с формированием и пропуском поездов, выполнением графика движения контейнерных составов, совершенствованием работы межгосударственных стыковых пунктов.

«В ходе заседания рассмотрены вопросы актуализации нормативно-технической документации в области железнодорожного транспорта. С 1 ноября 2019 года вступят в силу изменения и дополнения в методику о порядке учета нарушений режима срочного возврата грузовых вагонов, а также в соглашения, касающиеся международного пассажирского сообщения», — уточнили в КТЖ.

Также утверждены график движения поездов, планы формирования грузовых поездов и вагонов с контейнерами, порядок направления вагонопотоков в международном сообщении на 2019/2020 годы.

«С 15 декабря 2019 года будут действовать изменения и дополнения в единую тарифно-статистическую номенклатуру грузов. Также утверждены изменения и дополнения в ряд документов по вопросам перевозки грузов, вагонного и пассажирского хозяйств. Принятые решения направлены на улучшение деятельности по ремонту, техническому содержанию подвижного состава, повышению эффективности грузовых и пассажирских перевозок, работы сети железных дорог в межгосударственном сообщении», — сказано в сообщении.

Как уточнили в нацкомпании, участники заседания подвели итоги номерной переписи грузовых вагонов, проведенной в мае 2019 года.

«На заседании статус ассоциированного члена присвоен железнодорожной администрации Ирана. Обсуждены вопросы тарифной политики железных дорог государств-участников СНГ по перевозке грузов в международном сообщении на 2020 фрахтовый год, для принятия на предстоящей XXVIII тарифной конференции в конце октября текущего года в Таллине. В целом, рассмотрено и согласовано более 10 вопросов по обеспечению бесперебойной работы железнодорожного транспорта, беспрепятственного движения пассажирских и грузовых поездов по сети железных дорог стран-участниц заседания», — добавили в КТЖ.